Borsa için teknik analiz: Yorumlar ne? (21 Mayıs)

BİST TEKNİK ANALİZ (YAPI KREDİ YATIRIM)

Endekste kısa vadeli hareket içerisinde kritik direnç noktası olarak izlediğimiz 10,400 seviyesinin aşılmasıyla birlikte cuma günü yeniden güç kazanan yukarı hareket etkisini sürdürüyor.

Haftanın ilk işlem gününü %0.90 oranında değer artışıyla 10,739 puandan tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde ilk önemli destek noktası olarak 10,400 seviyesini izlemeyi sürdürüyoruz. İlk etapta 10,400 üzerinde dengelenme çabasını sürdürecek olan piyasada, bu seviyenin oluşturacağı yukarı ataklarda ise 11,000/11,200 bandı direnç konumunda bulunacaktır.

10,000/10,400 bandındaki yatay düzelme hareketinin ardından yükselişin yeniden güç kazandığı piyasada şu aşamada yukarı hareket devam potansiyelini koruyor. Ara destek olarak aldığımız 10,400 üzerindeki hareketleri yükseliş yönünde izlemeyi sürdürüyoruz. Diğer taraftan son dönemde yakından izlediğimiz USD bazında 320 seviyesinin yukarı yönde aşılmasını is piyasanın orta vadeli teknik görüntüsünde önemli potansiyelleri beraberinde getirebileceğini düşünmeye devam ediyoruz.

TEKNİK BÜLTEN (İNFO YATIRIM)

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü TL bazlı rekoru ile 10.740 seviyesinden tamamladı. 10.634 - 10.775 aralığında %1,3 volatilitede hareket eden endekste kamu bankaları öne çıktı.

Endekste, 5 g HO 10.407, 22 g HO 10.081, 60 g HO 9.555 seviyesinden geçiyor. Halka arzlara taleplerde T2 bakiye düzenlemeleri ve hızlı yükselen endekste oluşabilecek kar realizasyonları volatiliteyi yükseltebilir. 10.400'ün üstünde kalındıkça yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir.

BİST100 endeksinde TL bazında 10.715 seviyesini pivot, 10.780 - 10.860 - 10.940 seviyelerini direnç, 10.660 - 10.275 - 10.515 seviyelerini destek seviyeleri olacak takip edeceğiz.

Dolar bazında ise 335,4 - 337,2 - 339,8 seviyeleri direnç, 331,0 - 328,5 - 326,6 seviyeleri destek olarak izlenecek.

GÜNLÜK BÜLTEN (ÜNLÜ MENKUL)

Haftanın ilk işlem gününde önemli bir konu başlığı bulunmasa da önemli teknik seviyeleri geride bırakmayı başaran Borsa İstanbul yukarı yönlü eğilimini sürdürmekte çok fazla zorlanmadı. Yurt dışında da karışık görünüme karşın hisse senetlerinin genel hatlarıyla iyimserliğini sürdürdüğünü gördük. Dün olduğu gibi bugün de varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde gündem maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla piyasaların daha çok açılışın ardından oluşacak momentum doğrultusunda hareket etmesi olası görünüyor. Ayrıca küresel ölçekte gün içinde ortaya çıkabilecek olası gelişme ve açıklamalara da daha fazla hassasiyet gösterilmesi sürpriz olmayacaktır. Haftanın devamında yatırımcılar içeride TCMB PPK toplantısını, dışarıda ise Fed tutanakları ve NVIDIA’nın bilançosunu beklemeye devam edecektir.

Kaynak: Matriks Haberler / Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.

Not: ekonomist.com.tr'de yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.