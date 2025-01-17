Borsa İstanbul'da gong Gülermak için çaldı

Törende konuşan Gülermak Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer, Gülermak'ın halka arzıyla birlikte yepyeni bir döneme girdiğini belirterek, "Sektörde 67 yılda edindiğimiz tecrübe, birikim ve güvenin meyvelerini topladığımız bir dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki yıllarda hizmet yelpazemizi daha da genişletip uluslararası arenadaki yaygın müşteri portföyümüzü yeni yatırımlarımızla daha da güçlü hale getirmeyi, Türkiye ve dünyadaki konumumuzu daha sağlamlaştırarak sürdürülebilir bir büyüme ve karlılık sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Gülermak'ın tüm bu hedeflerine yatırımcısının desteğiyle daha hızlı ulaşacağına olan inancını dile getiren Tuncer, "Bunu yaparken ülke ekonomimize ve istihdamına elimizden gelen en büyük katkıyı vermeyi, Gülermak'a güvenen yatırımcılarımıza ve tüm paydaşlarımıza sunabildiğimiz en büyük katma değeri sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Tuncer, söz konusu hedeflere yürürken halka arzdan elde edilecek gelirin Gülermak'ın elini güçlendireceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halka arz gelirimizin büyük bir bölümünü yeni projelerimizde bize güç katacak makine ve ekipman alımında kullanacağız. Finansman maliyetlerimizi azaltacak olan halka arz gelirlerimizin bir bölümünü de kamu-özel sektör işbirliği projemize işletme sermayesi olarak aktaracağız. Her geçen gün büyüyen iş hacmimizle birlikte artan sorumluluklarımızı daha büyük bir titizlik ve özveriyle yerine getireceğimiz bu yeni dönemde ortaklarımızın yatırımlarını korumak ve büyütmek için çalışacağız. Yolumuza daha kurumsal, şeffaf ve halka açık bir şirket olarak devam ederken yatırımcımızın bize duyduğu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapma gayretinde olacağız."

- "Şirketin halka açıklık oranı yüzde 12,01 olarak gerçekleşti"

QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Karagöz de "QNB Invest liderliğinde gerçekleşen Gülermak halka arzının toplam büyüklüğü ek satış dahil 4 milyar 845 milyon lira, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 12,01 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda toplam 598 bin 266 adet yatırımcıya dağıtım yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Gülermak'ın bugünden sonra yatırımcılarından aldığı destekle makine ve ekipman alımı, kamu-özel sektör işbirliği projelerine işletme sermayesi ve yeni yatırımları için kullanmayı planladığı projelerle başarılarına devam edeceğine olan inançlarının tam olduğunu vurgulayan Karagöz, "Aracı kurum ve şirketlerin kurduğu işbirliğinin önemi, halka arzlarda başarıya ulaşmak için oldukça büyük olmaktadır. Biz de QNB Invest olarak başarılı şirketlerin halka arzlarına liderlik etmeye ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Gong törenine, Gülermak İcra Kurulu Üyeleri Umut Postlu, Rıza Eray Bağcı, Pelin İmre Gürkan, QNB Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Kulalar, QNB Invest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Pamir Karagöz, QNB Invest Genel Müdür Yardımcısı İpek Hekimoğlu'nun yanı sıra davetliler katıldı.