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Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı

Borsa İstanbul'dan bugün KAP'a Volatilite Bazlı Tedbir Sistemine ilişkin açıklama yapıldı. Borsa İstanbul'dan yapılan 2 ayrı bildirim şöyle:

26 Haziran 2025 | 22:01
Son Güncellenme: 27 Haziran 2025 | 00:05
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLGM.E, INFO.E ve SMRVA.E (İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş., İnfo Yatırım, Sümer Varlık Yönetim) payları 27/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
  • Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GEDIK.E (Gedik Yatırım) ve PEKGY.E (Peker Gayrimenkul) paylarında 27/06/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 25/07/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Ayrıca şu bilgilendirme yapıldı:

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 30/05/2025 tarihli kararıyla 04/07/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır

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