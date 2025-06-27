ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS)
Pay başına brüt 0,0287735 TL, net 0,0287735 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Aralık, ödeme tarihi 10 Aralık.
AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)
Pay başına brüt 0,0882352 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi 9 Temmuz.
METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MTRYO)
Pay başına net 0,0517542 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Aralık, ödeme tarihi 10 Aralık.
PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Pay başına brüt 0,1755760 TL, net 0,1492396 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Eylül, ödeme tarihi 5 Eylül.