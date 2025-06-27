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Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi

Borsa İstanbul'da dün (26 Haziran) 4 şirkette temettü tarihi ve miktarı açıklandı. İşte o şirketler:

26 Haziran 2025 | 23:05
Son Güncellenme: 27 Haziran 2025 | 00:23
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS)
Pay başına brüt 0,0287735 TL, net 0,0287735 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Aralık, ödeme tarihi 10 Aralık.

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (AYES)
Pay başına brüt 0,0882352 TL, net 0,0749999 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 7 Temmuz, ödeme tarihi 9 Temmuz.

METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MTRYO)
Pay başına net 0,0517542 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 8 Aralık, ödeme tarihi 10 Aralık.

PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Pay başına brüt 0,1755760 TL, net 0,1492396 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 3 Eylül, ödeme tarihi 5 Eylül. 
 

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