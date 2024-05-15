Borsa İstanbul’dan Altınay Savunma (ALTNY) hakkında açıklama

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Altınay Savunma 16 Mayıs 2024 tarihinde 8 endekse dahil olarak işlem görmeye başlayacak. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

ALTINAY SAVUNMA payları, 16/05/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 235.294.118, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.

ALTINAY SAVUNMA XUTUM 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XTUMY 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XYLDZ 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XHARZ 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XKTUM 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XUTEK 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XTKJS 16/05/2024 ALTINAY SAVUNMA XSIST 16/05/2024