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Borsa İstanbul’dan Altınay Savunma (ALTNY) hakkında açıklama

Halka arz edilen son şirketlerden Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Borsa İstanbul'a merhaba demeye hazırlanıyor.

15 Mayıs 2024 | 16:41
Son Güncellenme: 15 Mayıs 2024 | 17:06
Borsa İstanbul’dan Altınay Savunma (ALTNY) hakkında açıklama

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre Altınay Savunma 16 Mayıs 2024 tarihinde 8 endekse dahil olarak işlem görmeye başlayacak. Açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
ALTINAY SAVUNMA payları, 16/05/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 235.294.118, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.

ALTINAY SAVUNMAXUTUM 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXTUMY 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXYLDZ 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXHARZ 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXKTUM 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXUTEK 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXTKJS 16/05/2024 
ALTINAY SAVUNMAXSIST 16/05/2024 
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