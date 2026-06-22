Borsa İstanbul günü yatay tamamladı: Bankacılık hisseleri yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü sınırlı kayıpla tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 4,85 puan gerileyerek 14.729,65 puana inerken, toplam işlem hacmi 147,7 milyar lira oldu. Yatırımcılar, küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin haber akışını yakından izlemeyi sürdürdü.

Bankacılık endeksi fark attı

BIST 100'de bankacılık endeksi yüzde 0,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi. Sektör endeksleri arasında en güçlü performansı yüzde 2,76 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü sergilerken, tekstil ve deri endeksi yüzde 1,23 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Küresel piyasalarda gözler ABD-İran görüşmelerinde

Küresel piyasalarda yatırımcıların odağında, ABD ve İran heyetleri arasında devam eden görüşmelere ilişkin haber akışı yer alıyor. Belirsizliklerin sürmesi nedeniyle uluslararası piyasalarda karışık bir görünüm öne çıkıyor.

Tüketici güveninde yükseliş

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9 seviyesine yükseldi. Öte yandan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) mayısta aylık yüzde 1,71, yıllık bazda ise yüzde 34,16 artış gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları için yüzde 23,81'e gerilerken, hane halkının enflasyon beklentisi yüzde 46,13'e düştü. Reel sektörün beklentisi ise yüzde 33,10 seviyesinde sabit kaldı.

Piyasaların gözü PMI verilerinde

Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin verilerin takip edileceğini belirtti.

Küresel tarafta ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri piyasaların yönü açısından önem taşıyacak.

BIST 100'de kritik seviyeler

Teknik açıdan değerlendirildiğinde analistler, BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puan seviyelerini destek, 14.900 ve 15.000 puan seviyelerini ise direnç noktaları olarak öne çıkarıyor.