Tombaş, Sultanbeyli'nin, uzun yıllar mülkiyet problemleriyle uğraştığını, bu sorunları büyük ölçüde geride bıraktığını belirterek, "Artık ilçemizmodern ve nitelikli projeler üreten bir ilçe haline gelmiştir. Şimdi Sultanbeyli'nin marka değerine katkı sağlayacak önemli bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Proje kapsamında 445 daire ve 13 ticari alan olmak üzere toplam 458 bağımsız bölüm yer almaktadır. Amacımız, vatandaşlarımız için erişilebilir ve konforlu yaşam alanları oluşturmaktır. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, spor, kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra her daireye özel otopark imkanı sunulması da projeyi daha anlamlı hale getirmektedir. Sulkent projemizin en büyük avantajlarından biri, faizsiz ve sabit taksitli ödeme imkanı sunmasıdır. Bu sistem kapsamında vatandaşlarımız yüzde 30 peşinat ödeyerek, kalan yüzde 70'lik kısmı ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödeme fırsatına sahip olacaktır. Dileyen vatandaşlarımız peşinat oranını artırarak taksit tutarlarını düşürebilir. Ayrıca ara ödeme seçenekleriyle de taksit miktarlarını azaltabilirler. Taksitlere hiçbir şekilde faiz ya da enflasyon farkı uygulanmayacaktır. Faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde vatandaşlarımız, faizsiz ve sabit ödeme planıyla konut sahibi olmanın avantajını çok iyi bilmektedir. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak Sulkent projemizi bu anlayışla hayata geçirdik." dedi.

