İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir konut projesi hayata geçirildi. Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi SULKON ile Luxera GYO iş birliğinde geliştirilen Sulkent Projesi'nde başvurular başladı. Battalgazi Mahallesi'nde yükselecek projede faizsiz ve sabit taksitli ödeme modeli uygulanırken, ilk etapta satışa sunulan konutlar için başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.
1 445 dairelik yeni proje hayata geçiriliyor
Sulkent Projesi, yaklaşık 16 bin metrekarelik alanda inşa edilecek. Proje kapsamında 445 konut ve 13 ticari ünite olmak üzere toplam 458 bağımsız bölüm yer alacak. Her daire için otopark, sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, spor, kültür ve eğitim alanları da projede yer alacak.
2 Faizsiz ödeme modeli uygulanacak
Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, projede vatandaşlara yüzde 30 peşinatla kalan tutarı 30 ay boyunca eşit taksitlerle ödeme imkanı sunulduğunu belirtti.
Tombaş, taksitlere faiz veya enflasyon farkı uygulanmayacağını vurgulayarak, yüksek faiz ortamında erişilebilir konut üretmeyi hedeflediklerini ifade etti. Belediye olarak yeni konut projeleri üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Tombaş, Mecidiye Mahallesi'nde Emlak Konut iş birliğiyle yaklaşık 650 bağımsız bölümden oluşacak yeni bir projenin hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.
3 "Sabit ödeme planıyla konut sahibi olunabilecek"
Tombaş, Sultanbeyli'nin, uzun yıllar mülkiyet problemleriyle uğraştığını, bu sorunları büyük ölçüde geride bıraktığını belirterek, "Artık ilçemizmodern ve nitelikli projeler üreten bir ilçe haline gelmiştir. Şimdi Sultanbeyli'nin marka değerine katkı sağlayacak önemli bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Proje kapsamında 445 daire ve 13 ticari alan olmak üzere toplam 458 bağımsız bölüm yer almaktadır. Amacımız, vatandaşlarımız için erişilebilir ve konforlu yaşam alanları oluşturmaktır. Sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, spor, kültür ve eğitim alanlarının yanı sıra her daireye özel otopark imkanı sunulması da projeyi daha anlamlı hale getirmektedir. Sulkent projemizin en büyük avantajlarından biri, faizsiz ve sabit taksitli ödeme imkanı sunmasıdır. Bu sistem kapsamında vatandaşlarımız yüzde 30 peşinat ödeyerek, kalan yüzde 70'lik kısmı ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödeme fırsatına sahip olacaktır. Dileyen vatandaşlarımız peşinat oranını artırarak taksit tutarlarını düşürebilir. Ayrıca ara ödeme seçenekleriyle de taksit miktarlarını azaltabilirler. Taksitlere hiçbir şekilde faiz ya da enflasyon farkı uygulanmayacaktır. Faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde vatandaşlarımız, faizsiz ve sabit ödeme planıyla konut sahibi olmanın avantajını çok iyi bilmektedir. Biz de Sultanbeyli Belediyesi olarak Sulkent projemizi bu anlayışla hayata geçirdik." dedi.
4 İlk etapta 80 konut satışa çıktı
Projenin özel sektör ortağı Luxera GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş, ilk etapta 80 konutun satışa sunulduğunu ve yoğun talep gördüğünü söyledi. Taş, başvuruların 19-30 Haziran tarihleri arasında toplandığını, hak sahiplerinin ise 4 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak çekilişle belirleneceğini ifade etti.
5 2+1 daireler 6 milyon 299 bin liradan başlıyor
Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. 85 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin başlangıç fiyatı 6 milyon 299 bin lira olarak açıklandı. Vatandaşlar yaklaşık 1 milyon 890 bin lira peşinat ödeyerek kalan tutarı 30 ay boyunca eşit taksitlerle veya ara ödeme seçenekleriyle tamamlayabilecek.
6 Başvurular 30 Haziran'a kadar sürecek
Başvurular, proje için oluşturulan internet sitesi üzerinden herhangi bir ön şart aranmaksızın gerçekleştirilebiliyor. Başvuru için 10 bin lira ücret yatırılması gerekiyor. Hak sahipleri 4 Temmuz'da noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Kurada adı çıkmayan başvuru sahiplerine yatırdıkları 10 bin liralık başvuru bedeli eksiksiz olarak iade edilecek.