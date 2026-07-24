Borsa yatırımcısının en çok yaşadığı 5 il hangileri oldu?

AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilgilere göre, haziran ayı sonu itibarıyla yatırımcı sayısında 1 milyon 626 bin 594 kişiyle ilk sırada yer alan İstanbul'u, 687 bin 565 kişiyle Ankara ve 448 bin 333 kişiyle İzmir takip etti.

İl bazında portföy dağılımına bakıldığında, Türkiye genelindeki 6 trilyon 362 milyar liralık toplam büyüklüğün en büyük payını elinde bulunduran İstanbul, bu alandaki açık ara liderliğini sürdürdü. İstanbul'daki yatırımcıların portföy büyüklüğü 4 trilyon 711 milyar 397 milyon lira oldu.

İstanbul'un ardından Ankara'daki yatırımcıların toplam pay senedi portföy büyüklüğü 442 milyar 358 milyon lira, İzmir'de ise 181 milyar 691 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bursa 3 büyük şehirden sonraki konumunu korudu

İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra portföy büyüklüğü en fazla olan il yine Bursa oldu. Haziran sonu itibarıyla Bursa'da yerleşiklerin portföy değeri 116 milyar 339 milyon lira, buradaki pay senedi yatırımcı sayısı ise 278 bin 285 oldu. Böylece Bursa, 3 büyük ilin ardından en çok pay senedi yatırımcısına sahip şehir olarak öne çıktı.

Portföy büyüklüğünde Bursa'yı 72 milyar 258 milyon lirayla Antalya, 58 milyar 876 milyon lirayla Adana, 52 milyar 388 milyon lirayla Kocaeli, 44 milyar 580 milyon lirayla Balıkesir, 36 milyar 972 milyon lirayla Mersin ve 35 milyar 114 milyon lirayla Muğla izledi.

Yatırımcı sayısına bakıldığında ise 4. sıradaki Bursa'yı 231 bin 656 kişiyle Antalya, 192 bin 151 kişiyle Kocaeli, 189 bin 975 kişiyle Adana, 143 bin 456 kişiyle Mersin, 139 bin 472 kişiyle Konya ve 122 bin 358 kişiyle Balıkesir takip etti.

Yabancılarda en büyük pay senedi portföyü ABD'de

Yurt dışı yerleşik yatırımcılara bakıldığında haziran sonu itibarıyla en büyük portföy değeri 767 milyar 568 milyon lirayla ABD'li yatırımcıların oldu.

Portföy değerinde ABD'yi 538 milyar 110 milyon lirayla Katar, 436 milyar 779 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi. Listenin devamında 274 milyar 145 milyon lirayla İspanya, 136 milyar 928 milyon lirayla Lüksemburg ve 133 milyar 975 milyon lirayla Hollanda yer aldı.

ABD'li yatırımcı sayısı 996, Birleşik Krallıklı yatırımcı sayısı 283 ve Hollandalı yatırımcı sayısı 149 oldu. Almanya ise 2 bin 395 kişiyle sayıca en fazla yabancı yatırımcı barındıran ülke olarak dikkati çekti.

En fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi "sanayi"

Endeksler bazında incelendiğinde yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği endeks BIST 100 olmaya devam etti. BIST 100 endeksinde haziran sonu itibarıyla yatırımcı sayısı 4 milyon 592 bin 49 kişi olarak belirlendi.

Sektör endekslerine bakıldığında en fazla yatırımcı sayısına sahip sektör endeksi 4 milyon 237 bin 697 kişiyle sanayi olurken, bunu 3 milyon 721 bin 516 yatırımcıyla hizmetler takip etti.

Mali endeks 3 milyon 229 bin 693 yatırımcıya sahipken, teknoloji endeksinin yatırımcı sayısı 1 milyon 895 bin 339 kişi oldu. Yurt içinde en çok takip edilen endekslerden olan bankacılık endeksindeki yatırımcı sayısı ise haziran sonu itibarıyla 964 bin 5 olarak kayıtlara geçti.