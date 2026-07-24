Homeros'un denizcilik mirası Troya Müzesi'nde: Antik dönem teknesi ziyaretçilerini bekliyor

İzmir'in Urla ilçesindeki 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği yerleşkesinde, Foça Kazı Başkanlığı danışmanlığında, arkeolojik verilere dayanılarak tamamlanan tekne, geçen yıl aralık ayında özel bir operasyonla Troya Müzesi'ne taşınarak kalıcı sergi alanına yerleştirildi.

Troya denildiğinde çoğunlukla Truva Savaşı ve mitolojik anlatılar akla gelse de bölge, Ege Denizi ile Çanakkale Boğazı arasındaki stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemli bir denizcilik merkezi oldu.