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Homeros'un denizcilik mirası Troya Müzesi'nde: Antik dönem teknesi ziyaretçilerini bekliyor

Homeros’un destanlarında yer alan denizcilik kültürü, deneysel arkeoloji çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Antik dönem teknikleri esas alınarak hazırlanan tekne, Troya Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Homeros'un denizcilik mirası Troya Müzesi'nde: Antik dönem teknesi ziyaretçilerini bekliyor

Enerjisa Üretim'in desteğiyle hazırlanan yeni sergi, antik dönemin denizcilik mirasını ziyaretçilerle buluşturdu. 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği ile Troya Müzesi işbirliğinde hayata geçirilen sergide, antik çağın gemi yapım tekniklerini yansıtan dönem teknesi yakından incelenebiliyor.

1 Dönemin simgesel denizcilik kültürünü temsil ediyor

Dönemin simgesel denizcilik kültürünü temsil ediyor

Deneysel arkeoloji yöntemiyle yeniden inşa edilen tekne, Homeros'un destanlarının şekillendiği dönemin denizcilik anlayışını, gemi teknolojisini ve Akdeniz uygarlıklarının ortak kültürel mirasını görünür kılmayı hedefliyor.

Antik dönemde kullanılan kavela-zıvana tekniğiyle, metal bağlantı elemanları kullanılmadan inşa edilen tekne, dönemin marangozluk bilgisini ve gemi yapım geleneğini yansıtıyor. Baş kısmındaki at figürüyle dikkat çeken tekne, bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra dönemin simgesel denizcilik kültürünü de temsil ediyor.

2 Troya Müzesi'ne taşınarak kalıcı sergi alanına yerleştirilmişti

Troya Müzesi'ne taşınarak kalıcı sergi alanına yerleştirilmişti

İzmir'in Urla ilçesindeki 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği yerleşkesinde, Foça Kazı Başkanlığı danışmanlığında, arkeolojik verilere dayanılarak tamamlanan tekne, geçen yıl aralık ayında özel bir operasyonla Troya Müzesi'ne taşınarak kalıcı sergi alanına yerleştirildi.

Troya denildiğinde çoğunlukla Truva Savaşı ve mitolojik anlatılar akla gelse de bölge, Ege Denizi ile Çanakkale Boğazı arasındaki stratejik konumu sayesinde tarih boyunca önemli bir denizcilik merkezi oldu.

3 Denizcilik kültürüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor

Denizcilik kültürüne dikkat çekilmesi amaçlanıyor

Sergiyle Homeros'un destanlarının yalnızca edebi yönüne değil, anlatıların beslendiği denizcilik kültürüne de dikkatin çekilmesi amaçlanıyor.

4 "Unuttuğun gemi Troya'da"

"Unuttuğun gemi Troya'da"

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın, Homeros'un Odysseia destanından uyarladığı "The Odyssey" filmiyle antik çağ anlatılarına yönelik ilginin yeniden artması üzerine hazırlanan tanıtım çalışmasında, yönetmene hitaben "Unuttuğun gemi Troya'da" mesajı verilerek Troya Müzesi'nde sergilenen dönem teknesine işaret ediliyor.

5 Önemli kültürel miras çalışmaları arasında

Önemli kültürel miras çalışmaları arasında

Troya Müzesi'ndeki antik dönem teknesi, Homeros'un anlatılarından ilham alan denizcilik kültürünü somut bir deneyime dönüştüren önemli kültürel miras çalışmaları arasında yer alıyor.
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