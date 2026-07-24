Araç sahipleri dikkat! Hasar ihbarında yeni dönem başlıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren hasar ihbar sürecinde önemli bir değişikliğe gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından 1 Eylül 2026'da hizmete sunulacak Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) ile trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar bildirimleri tek merkezde toplanacak.
1 Tüm sigorta şirketleri dahil edildi
Vatandaşların hasar ihbarlarını tek merkez üzerinden iletebilmesine imkan tanıyan Ortak Hasar İhbar Merkezi, SEDDK'nın trafik sigortası reformları kapsamında devreye alınıyor.
İlk aşamada trafik ve kasko sigortalarına ilişkin başvuruların kabul edileceği sisteme tüm sigorta şirketleri dahil edildi.
2 Hasar ihbarları tek bir numara üzerinden iletilebilecek
Teknik altyapı çalışmaları tamamlanan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi, 1 Eylül 2026 itibarıyla kullanıma açılacak. Bu tarihten sonra vatandaşlar, hasar ihbarlarını tek bir telefon numarası üzerinden iletebilecek.
3 4 madde hayata geçirilmişti
Konuyla ilgili SEDDK tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için Kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi (Hesaplama yönteminin standardizasyonu, akıllı eksper ataması, ilave başvuru şartının kaldırılması, illegal yapıların engellenmesi) art arda hayata geçirildiği hatırlatıldı.
4 Diğer mağduriyetler de iletilebilecek
Açıklamada, vatandaşların yalnızca hasar ihbarlarını değil, hasar sürecinde karşılaştıkları ve kendilerini mağdur eden yasa dışı oluşumları da Alo 193 hattı üzerinden Kuruma bildirebileceği ifade edildi.
Yeni sistemin, hasar süreçlerini hızlandırmasının yanı sıra vatandaşlara tek noktadan hizmet sunması ve sigorta sektöründe yaşanan usulsüzlüklerle mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor.