Araç sahipleri dikkat! Hasar ihbarında yeni dönem başlıyor

Konuyla ilgili SEDDK tarafından yapılan açıklamada, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için Kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi (Hesaplama yönteminin standardizasyonu, akıllı eksper ataması, ilave başvuru şartının kaldırılması, illegal yapıların engellenmesi) art arda hayata geçirildiği hatırlatıldı.