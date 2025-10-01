Borsada bu ay temettü dağıtması şimdiden kesin olan 15 şirket l Ekim 2025 temettü takvimi

Borsa İstanbul'da ekim ayında temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 15 şirket bulunuyor (Yeni açıklamalar geldikçe listeye eklenecektir). İşte bu ay temettü dağıtacak şirketler, miktar ve tarihleri:
1 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) / Kar Payı Avansı
Şirket pay başına brüt 0,8333333 TL, net 0,7083333 TL kar payı avansı açıklamıştı. Nakit kar payı avansı hak kullanım tarihi 8 Ekim, ödeme tarihi 10 Ekim.
2 BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (BEGYO)
Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına net 0,0858892 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0214723 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Diğer taksitler Aralık 2025 ile Şubat ve Nisan 2026'da.
3 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)
Şirket 5 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7130120 TL, net 0,6060600 TL temettü açıklamıştı. Net 0,1212120 TL olan 4. taksit için kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Son taksit Aralık ayında ödenecek.
4 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY)
Şirket 3 taksit halinde toplamda pay başına net 4,9375000 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit net 1,9375 TL. Kar payı hak kullanım tarihi 14 Ekim, ödeme tarihi 16 Ekim.
5 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit Aralık'ta.
6 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)
Şirket pay başına brüt 0,3571428 TL, net 0,3035713 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim.
7 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ (PLTUR)
Şirket iki eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,3229825 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit Kasım'da.
8 ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. Üçüncü taksit olarak net 0,0069288 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim. Son taksit Aralık'ta.
9 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)
Şirket pay başına net 0,1472899 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi 24 Ekim.
10 MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)
Şirket 3 eşit taksit halinde pay başına brüt 0,2521008 TL, net 0,2142855 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,0714285 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi 31 Ekim. Son taksit Aralık'ta.
11 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OMD, OSMEN)
Şirket 3 eşit taksit halinde brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü dağıtacak. Net 0,0500012 TL olan son taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Ekim, ödeme tarihi 31 Ekim.
12 DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (DESA)
Şirket 3 taksit halinde toplamda brüt 0,2400960 TL, net 0,2040814 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0714285 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme tarihi 3 Kasım. Son taksit Kasım'da.
13 OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (OYAKC)
Şirket pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Ekim, ödeme 3 Kasım.
14 GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (GUNDG)
Şirket 3 taksit halinde brüt 0,1538460 TL, net 0,1307691 TL temettü açıklamıştı. Net 0,0435897 TL olan 2. taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Ekim, ödeme tarihi 4 Kasım.