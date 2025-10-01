Borsada bu ay temettü dağıtması şimdiden kesin olan 15 şirket l Ekim 2025 temettü takvimi

Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına net 0,0858892 TL temettü açıklamıştı. Her bir taksit net 0,0214723 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Ekim, ödeme tarihi 15 Ekim. Diğer taksitler Aralık 2025 ile Şubat ve Nisan 2026'da.