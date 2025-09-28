İkinci çeyrek finansallarıyla öne çıkan 33 şirket

Borsa İstanbul’da (BİST) hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için temmuz ayı sonu itibarıyla başlayan 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi tamamlandı. Mali tablolar, ikinci çeyreğe ilişkin olumsuz beklentilerden bir miktar daha umut veren bir tablo sunsa da şirketler için bu dönemin de zorluklarla geçmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Gedik Yatırım’ın analizine göre; BİST-TÜM Endeksi’nde bilanço açıklayan 541 şirketin yüzde 56’sı yani 305’i kâr, geri kalan şirketler ise zarar bildirdi. BİST-100 Endeksi’nde zarar açıklayanların oranı yüzde 24, BİST-30 Endeksi’nde zarar açıklayanların oranı yüzde 17 seviyesinde gerçekleşti. Biz de ikinci çeyrek finansallarını özel bir tablo hazırlayarak inceledik. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını ve GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya, ilk çeyrekte satış gelirleri 200 milyon TL’nin altındaki şirketleri de almadık. Kârlılık tarafındaki kriterimiz ise şirketlerin 2025 ikinci çeyrekte net zarar yazmaması oldu. Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladığımızda toplamda 33 şirkete ulaştık, her üç rasyoda da yer alan şirket sayısı ise sekiz oldu. Bu sekiz şirket; ATP Yazılım, Gediz Ambalaj, BMS Birleşik Metal, Enka İnşaat, Gübre Fabrikaları, Ekos Teknoloji, Alves Kablo ve Dofer Yapı Malzemeleri olarak sıralandı.

Haberin ayrıntıları, 2. çeyreğin öne çıkan tüm şirketleri, analizler, yorumlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.