Şirket SPK'dan yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bugün KAP'a yapılan açıklamada bedelsiz tarihi duyuruldu. Açıklama şöyle: Ortaklığımız sermayesinin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle 1.180.000.000 TL'den 2.950.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 431.707.317 TL A grubu ve 1.338.292.683 TL B grubu paylarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 27.06.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 25.09.2025 tarih ve 2025/51 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.09.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 30.09.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.