Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 6 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın. Bedelsiz sermaye artırımı yapacak 1 hissede de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 30 Eylül. İşte o şirketler:
1 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAGEN)
Şirket SPK'dan yüzde 150 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bugün KAP'a yapılan açıklamada bedelsiz tarihi duyuruldu. Açıklama şöyle: Ortaklığımız sermayesinin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle 1.180.000.000 TL'den 2.950.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 431.707.317 TL A grubu ve 1.338.292.683 TL B grubu paylarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 27.06.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 25.09.2025 tarih ve 2025/51 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.09.2025 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 30.09.2025 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.
2 ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALFAS)
Şirket pay başına brüt 0,1630434 TL, net 0,1385868 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.
3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ (LKMNH)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit net 0,1770833 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim.
4 OFİS YEM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. (OFSYM)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,8358054 TL, net 0,7104344 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,3552172 TL. Birinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim. Diğer taksit ekim ayında ödenecek.
5 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)
Şirket pay başına brüt 0,8449514 TL, net 0,7182086 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi 2 Ekim. Diğer taksit ekim ayında ödenecek.
6 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TUPRS)
Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü açıklamıştı. 2. taksit net 6,3084013 TL. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim olacak.