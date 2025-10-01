Zayn Sofuoğlu, borsa şirketinin reklam yüzü oldu

Altınkılıç Gıda'dan yapılan açıklamaya göre Kenan Sofoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu, şirketin marka yüzü oldu. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimiz, marka bilinirliğini artırmak ve pazarlama faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla, Türkiye'nin önde gelen milli motosiklet sporcusu ve 5 kez Dünya Supersport Şampiyonu unvanına sahip Kenan Sofuoğlu ile birlikte TOSFED Micro Destek Kupası Genel Klasman Birinciliği, Türkiye Karting Şampiyonası Micro Kategorisi Şampiyonluğu ve KKTC'de düzenlenen motosiklet yarışlarında elde ettiği birincilikleri ile dikkat çeken oğlu Zayn Sofuoğlu ile reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında iş birliği anlaşması imzalamıştır.

Söz konusu anlaşma çerçevesinde Kenan Sofuoğlu ve Zayn Sofuoğlu, Altınkılıç markasının reklam yüzü olarak televizyon, dijital platformlar ve sosyal medya mecralarında yer alacaktır"

Açıklamada, Kenan Sofuoğlu'nun uluslararası arenadaki şampiyonlukları ve Türk sporuna kattığı değer ile Zayn Sofuoğlu'nun kazandığı şampiyonluklar ile enerjisinin markanın vizyonu ile uyuştuğu belirtilerek "Bu iş birliğinin, markamızın tüketici nezdindeki bilinirliğini ve marka değerini daha da yukarıya taşıması beklenmektedir" denildi.