İş dünyasında parçalı liderlik dönemi

Platin Yaka platformunun açıklamasına göre fractional liderlik yaklaşımı iş dünyasında “tam zamanlı zorunluluk” yerine “ihtiyaç bazlı uzmanlık” anlayışını getiriyor. Hem kurum için hem de lider için kazan-kazan ilişkisini taşıyan trend, verimlilik, esneklik, bağımsız profesyonellik ve proje bazlı çalışarak kendini sürekli zenginleştirme ve değer yaratma tatminini hedefliyor.

Platin Yaka ve FutureBright işbirliği ile Türkiye’de ‘Platin Yakalar’ın profilini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirilmiş. Araştırmaya göre; iş dünyasında yeni bir profesyonel grup olan Platin Yakalar, çalışma motivasyonları, yetkinlik alanları ve iş dünyasına olan etkileri ile öne çıkıyor. 252 deneyimli profesyonelin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Platin Yakalar'ın finansal kazançtan ziyade anlamlı işler yapma isteğiyle öne çıktığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre; Platin Yakalar, profesyonel yolculuklarını ‘devamlı öğrenme’ döngüsünde şekillendirerek; kişisel prestijin ötesinde, kalıcı değer sunma ilkesini benimsiyorlar.

Platformun kurucusu Mehtap Yıldız, "Şirketlerin en önemli ihtiyacını şöyle gözlemledik: Bir yandan ölçeklenmek istiyorlar, diğer yandan maliyetlerini kontrol altında tutmak zorundalar. Fractional leadership bu iki ihtiyacı aynı anda karşılıyor. Bizim misyonumuz da doğru zamanda doğru liderliği sağlamak olduğu için bu modeli sahiplenmek kaçınılmazdı. Hayatın ‘üçüncü çeyreği’, biz profesyoneller için hem geçmişin birikimini değerlendirme hem de geleceğe yeni anlamlar katma dönemi. Bu deneyime ulaşmış profesyonellerin bir araya geldiği platformların; birbirinden öğrenme, ilham alma ve topluma kalıcı değer bırakma açısından benzersiz fırsatlar sunduğuna inanıyorum" diyor.

Platin Yakalar, en az 20 yıl iş deneyimine sahip, farklı sektörlerde ve uluslararası pazarlarda deneyim kazanmış, büyük ekipleri yönetmiş üst düzey profesyonellerden oluşuyor. Bu profesyoneller, bireysel başarıdan çok kolektif etki yaratmaya odaklanıyor ve bilgiyi paylaşmanın gücüne inanıyor.

Araştırma, Platin Yakalar'ın geleneksel kariyer modellerinin ötesine geçerek dinamik ve sürekli gelişime dayalı yaklaşımlar benimsediğini gösteriyor. Bu profesyoneller, iş hayatının yorucu ve stresli rutinini azaltmanın ötesinde, yeni deneyimlerle profesyonel yaşamlarına anlam kazandırma arayışındalar. Ayrıca, kriz anlarında yüksek sorumluluk ve kolektif çözüm odaklı yaklaşımlarıyla olgun liderlik sergiliyorlar. FutureBright'ın araştırmasına göre; Platin Yakalar’ın sadece Türkiye'de değil, küresel iş dünyasında da önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor. Bu profesyoneller, sürekli öğrenme, bilgi paylaşımı ve değer yaratma odaklı yaklaşımlarıyla iş dünyasının geleceğini şekillendirecek dönüşüm liderleri olarak öne çıkıyor.

