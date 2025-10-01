KAP'a bildirdi: Boğaz'daki Beyaz Köşk satıldı

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. dün akşam KAP'a köşkün satışına ilişkin bildirimde bulundu. Açıklama şöyle:

11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır. Yeni sahibin kimliği açıklanmadı.