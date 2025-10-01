ARA
  5 aracın kurumun BIST-30 şirketleri değerlendirmesi

5 aracın kurumun BIST-30 şirketleri değerlendirmesi

Geçen hafta aracı kurumlar, BİST-30 hisselerine ilişkin önerilerini güncellemezken şirket haberleri takip edildi. Son çeyrek dönem için endeks değişiklikleri de belli oldu. İşte geçen haftadan yansıyanlar...


5 aracın kurumun BIST-30 şirketleri değerlendirmesi
  • BİST, son çeyrek endeks değişikliklerini açıkladı. Çimsa’nın çıkarıldığı BİST-30 Endeksi’ne Destek Finans Faktoring dahil edildi.
  • T. Şişecam, Tarsus’ta yeni buzlu cam fırını ve enerji camı işleme hattına yönelik 200 milyon Euro’luk yatırımını tamamladı, tesis 19 Eylül’de faaliyete geçti. Bu yatırımla T. Şişecam’ın Türkiye’deki toplam buzlu cam kapasitesi yıllık 396 bin tona, enerji camı işleme kapasitesi yıllık 47 milyon m²’ye ulaştı. Tesisin hem yurt içindeki güneş enerjisi camı talebine hem de ihracat pazarlarına stratejik lojistik hatlara yakın konumu sayesinde hizmet vereceği aktarılıyor.
  • İş Bankası, 500 milyon dolarlık Basel III uyumlu katkı sermayeye dâhil edilebilir borçlanma aracı ihracında yüzde 7,375 nihai getiri elde etti. ÜNLÜ & Co; tahvil ihracının, bankanın ikinci çeyrek itibarıyla yüzde 17,4 olan sermaye yeterliliği oranını yaklaşık 85 baz puan artırmasını bekliyor. “Bankanın Ocak 2025’teki 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir nitelikte tahvil ihracında kupon oranı yüzde 9,125 idi” diyen kuruma göre; daha düşük maliyetle tamamlanan bu ihraç, bankanın sermaye tamponlarını güçlendirirken fonlama maliyetlerinin gerilemesi de hafif pozitif bir gelişme.
