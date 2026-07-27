Borsada bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (27-31 Temmuz) | Temettü takvimi

27-31 Temmuz haftasında temettü dağıtacak şirketler arasında Mercan Kimya, Meditera Tıbbi Malzeme, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler ve Mopaş Marketçilik yer alıyor.
1 Mercan Kimya (MERCN)
Şirket, pay başına brüt 0,2101160 TL, net 0,1785986 TL temettü dağıtacak. Hak kullanım tarihi 28 Temmuz 2026, ödeme tarihi ise 30 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
2 Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR)
Şirket, pay başına toplam brüt 0,3403359 TL, net 0,2892855 TL temettüyü üç taksitte ödeyecek. İlk taksit kapsamında net 0,0964285 TL için hak kullanım tarihi 29 Temmuz, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 olacak.
3 Osmanlı Yatırım Menkul Değerler (OSMEN)
Şirket temettü ödemesini üç taksitte gerçekleştirecek. Pay başına toplam brüt 0,1494726 TL, net 0,1270515 TL temettü dağıtılacak. İkinci taksit kapsamında net 0,0423505 TL için hak kullanım tarihi 29 Temmuz, ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
4 Mopaş Marketçilik (MOPAS)
Haftanın son temettü ödemesini yapacak şirket olan Mopaş Marketçilik, pay başına toplam brüt 0,5494504 TL, net 0,4670328 TL temettüyü iki taksitte dağıtacak. İlk taksit kapsamında net 0,2335164 TL için hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Ağustos 2026 olacak.