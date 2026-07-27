Borsada bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (27-31 Temmuz) | Temettü takvimi

Haftanın son temettü ödemesini yapacak şirket olan Mopaş Marketçilik, pay başına toplam brüt 0,5494504 TL, net 0,4670328 TL temettüyü iki taksitte dağıtacak. İlk taksit kapsamında net 0,2335164 TL için hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Ağustos 2026 olacak.