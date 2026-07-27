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  • Bir sanayi şirketi dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 1800

Bir sanayi şirketi dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 1800

Kordsa Teknik Tekstil, çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1.799,9 oranında bedelsiz artırma kararı aldı. Şirketin sermayesi 194,5 milyon TL'den 3,7 milyar TL'ye yükselecek.

Ekonomist
Ekonomist
Bir sanayi şirketi dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 1800

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS), yatırımcıların yakından takip ettiği bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, 194 milyon 529 bin 76 TL olan çıkarılmış sermayesini tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere yüzde 1.799,90121 oranında artırarak 3 milyar 695 milyon 860 bin 271,57 TL'ye yükseltecek.

Sermaye 3,5 milyar TL artırılacak

Yönetim Kurulu kararı kapsamında sermaye, 3 milyar 501 milyon 331 bin 195,57 TL artırılacak. Artırılan tutarın tamamı, şirketin finansal tablolarında yer alan iç kaynaklardan karşılanacak. Böylece Kordsa'nın çıkarılmış sermayesi yaklaşık 19 katına ulaşmış olacak.

Bedelsiz paylar ortaklara dağıtılacak

Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 350 milyar 133 milyon 119 bin 557 adet nama yazılı ve imtiyazsız pay, mevcut ortaklara sermayedeki payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılacak.

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