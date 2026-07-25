Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Disnet Teknoloji A.Ş., uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Avrupa operasyonlarının etkin şekilde yönetilmesi ve bölgesel faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Hollanda'da %100 kendisine ait Disnet Europe B.V. unvanlı bağlı ortaklığını kurmuştur. Bununla birlikte, BMC Software Inc. ile imzalanan yeni bölgesel iş ortaklığı anlaşması kapsamında Disnet Europe B.V., 31 Aralık 2030 tarihine kadar aşağıda yer alan 17 Doğu Avrupa ülkesinde BMC ürün ve çözümlerinin distribütörlüğünü (dağıtımı, satış geliştirme, iş ortaklığı yönetimi ve ilgili profesyonel hizmet faaliyetlerini) yürütmek üzere yetkilendirilmiştir.

Yetki kapsamındaki ülkeler aşağıdaki gibidir:



• Yunanistan (Greece)

• Litvanya (Lithuania)

• Arnavutluk (Albania)

• Bosna Hersek (Bosnia and Herzegovina)

• Slovenya (Slovenia)

• Kıbrıs (Cyprus)

• Letonya (Latvia)

• Karadağ (Montenegro)

• Kuzey Makedonya (North Macedonia)

• Polonya (Poland)

• Romanya (Romania)

• Bulgaristan (Bulgaria)

• Slovakya (Slovakia)

• Sırbistan (Serbia)

• Hırvatistan (Croatia)

• Çek Cumhuriyeti (Czech Republic)

• Macaristan (Hungary)

Söz konusu yapılanma ile birlikte Grup şirketlerimiz;



• Avrupa pazarındaki faaliyetlerini Hollanda merkezli bir organizasyon üzerinden yönetmeyi,

• BMC çözümlerinin yetki kapsamındaki ülkelerde yaygınlaştırılmasını,

• Yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturmayı,

• Lisans, bakım, profesyonel hizmetler ve yönetilen hizmet gelirlerini artırmayı,

• Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk teknoloji şirketlerine iş geliştirme, temsil ve stratejik iş ortaklığı alanlarında destek vermeyi

hedeflemektedir.

Bu gelişmenin, Şirketimizin uluslararası büyüme stratejisini destekleyerek Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesi ve orta ile uzun vadede faaliyet hacmi ile finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.