Borsada geçen hafta yeni iş ilişkisi duyuran 12 şirket var

Borsa İstanbul'da payları işlem gören ve geçen hafta KAP'a yeni iş ilişkisi başlığı altında açıklama yapan şirketler şöyle:
1 ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ALTNY)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Bağlı ortaklığımız Taac Havacılık Teknolojileri A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik müşterisi arasında, kritik havacılık ekipmanlarının tedarikine yönelik olarak 134.104.420,00 USD (KDV Hariç) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile birlikte, Altınay Savunma Grubu olarak, güncel backlog tutarımız 334.000.000,00 USD'ye ulaşmıştır.
2 YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. (YEOTK)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş. (Rixos Hotels) arasında, Antalya'da bulunan The Land of Legends tesisinde kullanılmak üzere 28 adet kabinet tipi ve 1 adet konteyner tipi toplam 12,3 MWh kapasiteli enerji depolama sistemlerinin tedariki ve süpervizyon hizmetlerine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında üretilecek ürünler %100 iştirakimiz olan Reap Batarya'nın Tuzla Orhanlı'daki tesislerinde üretilecektir. Hâlihazırda öztüketimini karşılamak üzere 65.78 MWp gücünde güneş enerjisi santrali bulunan Fine Otel, kurulacak enerji depolama tesisleri ile saatlik mahsuplaşma uygulaması sonrasında üretim ve tüketim profillerinin daha etkin yönetilmesi, üretilen enerjinin ekonomik değerinin artırılması ve enerji maliyetlerinin optimize edilerek operasyonel verimliliğinin artırılmasını hedeflemektedir. Projenin, Şirketimizin enerji depolama alanındaki büyüme stratejisi kapsamında belirlenen öncelikler doğrultusunda; ticari ve endüstriyel (C&I) enerji depolama ürünlerinin Türkiye pazarındaki konumunun güçlendirilmesine ve REAP Batarya ürünlerinin sadece şebeke ölçekli değil aynı zamanda C&I pazarındaki referanslarının artırılmasına katkı sağlaması öngörülmektedir.
3 FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
13.10.2025 tarihinde yaptığımız açıklama çerçevesinde şirketimiz %100 bağlı ortaklığı olan MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. ("MilSOFT") ile yurt içi bir savunma sanayii şirketi arasında bir savunma sanayi projesinde MilSOFT'tan ürün ve hizmet tedariği yapılması kapsamında KDV hariç 1.175.000 USD değerinde sözleşme imzalanmıştır.
4 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Disnet Teknoloji A.Ş., uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Avrupa operasyonlarının etkin şekilde yönetilmesi ve bölgesel faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla Hollanda'da %100 kendisine ait Disnet Europe B.V. unvanlı bağlı ortaklığını kurmuştur. Bununla birlikte, BMC Software Inc. ile imzalanan yeni bölgesel iş ortaklığı anlaşması kapsamında Disnet Europe B.V., 31 Aralık 2030 tarihine kadar aşağıda yer alan 17 Doğu Avrupa ülkesinde BMC ürün ve çözümlerinin distribütörlüğünü (dağıtımı, satış geliştirme, iş ortaklığı yönetimi ve ilgili profesyonel hizmet faaliyetlerini) yürütmek üzere yetkilendirilmiştir.
Yetki kapsamındaki ülkeler aşağıdaki gibidir:
• Yunanistan (Greece)
• Litvanya (Lithuania)
• Arnavutluk (Albania)
• Bosna Hersek (Bosnia and Herzegovina)
• Slovenya (Slovenia)
• Kıbrıs (Cyprus)
• Letonya (Latvia)
• Karadağ (Montenegro)
• Kuzey Makedonya (North Macedonia)
• Polonya (Poland)
• Romanya (Romania)
• Bulgaristan (Bulgaria)
• Slovakya (Slovakia)
• Sırbistan (Serbia)
• Hırvatistan (Croatia)
• Çek Cumhuriyeti (Czech Republic)
• Macaristan (Hungary)
Söz konusu yapılanma ile birlikte Grup şirketlerimiz;
• Avrupa pazarındaki faaliyetlerini Hollanda merkezli bir organizasyon üzerinden yönetmeyi,
• BMC çözümlerinin yetki kapsamındaki ülkelerde yaygınlaştırılmasını,
• Yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturmayı,
• Lisans, bakım, profesyonel hizmetler ve yönetilen hizmet gelirlerini artırmayı,
• Avrupa pazarına açılmak isteyen Türk teknoloji şirketlerine iş geliştirme, temsil ve stratejik iş ortaklığı alanlarında destek vermeyi
hedeflemektedir.
Bu gelişmenin, Şirketimizin uluslararası büyüme stratejisini destekleyerek Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirmesi ve orta ile uzun vadede faaliyet hacmi ile finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
5 MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAGEN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimizin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını artırma hedefi doğrultusunda, Türkiye'de yerleşik bir şirket ile Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı bulunan Bosphorus Yenilenebilir Enerji A.Ş. arasında, Denizli ve Manisa illerinde yer alan toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatının devralınmasına ilişkin olarak, 27.10.2025 tarihinde bir sözleşme imzalanmış, Söz konusu yatırımların geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi amacıyla Margün Jeotermal Enerji Üretim A.Ş. kurulmuştur. Denizli ve Manisa illerinde yer alan, toplam kurulu güç potansiyeli 505 MWm olan 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatlarının devri 22.04.2026 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Ruhsat sahalarında planlanan jeotermal kuyunun sondaj faaliyetlerine ilişkin olarak, Proje Yönetimi, Kuyu Mühendisliği, Saha Süpervizörlüğü ve Teknik Koordinasyon hizmetlerinin sağlanması amacıyla Oilwell Dynamics şirketi ile bugün hizmet sözleşmesi imzalanmıştır.
6 KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. (KLYPV)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile yurtiçi yerleşik bir şirket arasında güneş enerjisi panellerinin satışına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmenin bedeli KDV hariç 457.203.138,66 TL olup, 2026 yılı sonuna kadar sözleşme konusu panellerin teslimi ve hasılata yansıması planlanmaktadır.
7 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARDYZ)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, bir kamu kurumu ile kurumun veri, ağ ve bilgi sistemlerinin siber tehditlere karşı korunması amacı ile "Siber Güvenlik Yazılımları" tedarikine ilişkin olarak, 21.004.320 TL (KDV Dahil) tutarında sözleşme imzalamıştır. Söz konusu yazılımlar, kurumun bilgi teknolojileri altyapısının siber güvenlik seviyesinin artırılması ve kritik veri varlıklarının korunmasına yönelik ihtiyaçları kapsamında kullanılacaktır.
8 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. (TLMAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz ile Med Marine Kılavuzluk ve Römorkör Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında aktifimize kayıtlı Albayrak 1461 römorkörünün ilave 750.000 € takas bedeli ödenerek 23,40 metre minimum 50 TBP çeki gücüne ve ASD pervane sistemine sahip, ER-160 açık deniz römorkörü yapım ve trampa sözleşmesi imzalanmış olup, tahmini teslim süresi 15.10.2026 olarak belirlenmiştir. Yapılacak olan yatırım için teslim aşamasında 375.000 € (Üçyüzyetmişbeşbin Euro) kalan bedel ise 30 ve 60 günlük vadelerde iki eşit taksitte ödenecektir.
9 GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. (GESAN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, yurt içinde yerleşik bir kurum ile Ankara ilinde gerçekleştirilecek bir trafo merkezi yapım işi kapsamında KDV hariç 7.130.000 EUR (Yedi Milyon Yüz Otuz Bin Euro) bedelli, güncel kur üzerinden yaklaşık 384.307.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır. Proje kapsamında Ankara ilinde trafo merkezinin mühendislik, tedarik ve yapım işleri Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Söz konusu sözleşmenin şirketimizin faaliyetlerine ve finansal performansına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
10 GOLDA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GOLDA)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz tarafından, yurt dışında yerleşik müşteriler ile makarna ürünlerinin satışına ilişkin toplam 3.044.819,32 ABD Doları tutarında satış sözleşmeleri imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamındaki teslimatların, sözleşmelerde belirlenen teslim programları doğrultusunda önümüzdeki aylarda kademeli olarak gerçekleştirilerek yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. İmzalanan satış sözleşmeleri ile gerçekleştirilecek satışların, Şirketimizin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
11 KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş. (KLSYN)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., Türkiye'de yerleşik kurumsal bir firma ile bir proje kapsamında ahşap işlerinin üretim ve montajının gerçekleştirilmesine ilişkin olarak toplam 129.800.000 TL bedelli bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında işlerin 20.10.2026 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. Anlaşma; Şirketimizin proje bazlı iş hacmini desteklemesinin yanı sıra, üretim ve uygulama kabiliyetlerimizin etkin kullanımına katkı sağlayacak olup, hasılat ve operasyonel kârlılık üzerinde olumlu etki yaratması beklenmektedir.
12 ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALVES)
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, 2026 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere, yurt içinde faaliyet gösteren bir kablo üreticisine toplam 500 ton 8 mm elektrolitik bakır filmaşin satışına ilişkin sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli, baz LME bakır fiyatının 13.750 USD/ton olması esas alınarak 7.162.500 USD + KDV olarak belirlenmiştir. Bu tutar, 47,24 TL/USD döviz kuru esas alındığında yaklaşık 338.356.500 TL + KDV'ye karşılık gelmektedir.