Albayrak Hazır Beton halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot düştü?

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlanırken, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamayla talep toplama sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Şirket payları için 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi uygulanırken, halka arz fiyatı pay başına 38,60 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında satışa sunulan 70 milyon TL nominal değerli payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

KAP'ta yer alan bilgilere göre halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildiği için yatırımcı grupları arasında herhangi bir tahsisat ayrımı yapılmadı.

Borsa İstanbul verilerine göre halka arzda filtre edilmemiş toplam emir miktarı 73 milyon 694 bin 250 adet olurken, toplam talep tutarı 2 milyar 844 milyon 598 bin 50 TL'ye ulaştı. Filtreleme sürecinin ardından 72 milyon 974 bin 129 adet emir dağıtıma dahil edildi.

Dağıtım sonucunda toplam 549 bin 211 yatırımcı halka arza katılım sağlarken, 70 milyon TL nominal değerli payın tamamının satışı gerçekleştirildi.

Kaç lot dağıtıldı?



Albayrak Hazır Beton halka arzında yoğun ilgiye rağmen, dağıtım yöntemi nedeniyle yatırımcıların büyük bölümü talep ettiği kadar lot aldı. Bu nedenle birçok yatırımcının hesabına talep ettiği hisse adedi eksiksiz olarak geçti.