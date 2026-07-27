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Masfen Enerji halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Masfen Enerji A.Ş.'nin 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzının sonuçları açıklandı.

Ekonomist
Ekonomist
Masfen Enerji halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Masfen Enerji A.Ş.'nin 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzının sonuçları açıklandı. 45,68 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen halka arzda yatırımcı ilgisi yüksek olurken, toplam 85 milyon adet payın tamamı satıldı.

Halka arz kapsamında 55 milyon adet pay sermaye artırımı, 30 milyon adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunuldu. Böylece halka arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 882 milyon 800 bin TL olarak gerçekleşti.

Yatırımcılardan halka arza 422 milyon 947 bin 704 adet nominal pay talebi gelirken, bu rakam halka arz edilen payların 4,98 katına karşılık geldi.

Kaç lot verdi? 

Halka arza 1.089.645 bireysel yatırımcı katıldı. Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) halka arzında bireysel yatırımcılara 81 lot hisse dağıtıldı. (Dağıtım yapılan azami lot sayısı bu rakamın üzerinde olabilir.) Yüksek başvurulu yatırımcılar ise talep ettikleri tutarın yüzde 2,85’i kadar hisse sahibi oldu. 

En yüksek talep yüksek başvurulu yatırımcılardan

Şirketin açıklamasına göre yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatına yaklaşık 1,48 kat, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı tahsisatına 35,04 kat, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatına ise yaklaşık 2,91 kat talep geldi.

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