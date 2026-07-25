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  • KARDEMİR'den yatırımcıları ilgilendiren açıklama: O şirketle ortalık bağımız yok

KARDEMİR'den yatırımcıları ilgilendiren açıklama: O şirketle ortalık bağımız yok

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), son dönemde yatırımcılar tarafından iletilen bilgi talepleri ile kamuoyunda oluşabilecek soru işaretlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
KARDEMİR'den yatırımcıları ilgilendiren açıklama: O şirketle ortalık bağımız yok

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), son dönemde yatırımcılar tarafından şirkete yöneltilen yoğun bilgi talepleri üzerine açıklamada bulundu.

"Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile ortalık ilişkisi bulunmamaktadır"

Yapılan açıklamada, Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile şirketin arasında herhangi bir ortalık ilişkisi bulunmadığı ifade edildi:

"Halka arz sürecinde bulunan ve Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğüne kayıtlı Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. ile Şirketimiz KARDEMİR Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında herhangi bir ortaklık, iştirak, bağlı ortaklık, sermaye bağı, yönetimsel bağ veya kurumsal ilişki bulunmamaktadır. Söz konusu şirket, şirketimizden bağımsız olarak faaliyet göstermekte olup ticaret unvanlarında yer alan benzerliğin, iki şirket arasında herhangi bir hukuki, mali veya idari bağlantı bulunmadığını ifade etmek isteriz."

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