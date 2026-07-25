Kardemir Çelik halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) paylarının halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Şirket payları için talep toplama işlemleri, 22-23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirildi.

Pay başına halka arz fiyatı 35,00 TL olarak belirlenirken, satışa sunulan 128 milyon TL nominal değerli payın tamamı satıldı. Halka arzın toplam büyüklüğü 4 milyar 480 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza toplam 814 bin 853 yatırımcı katıldı. Bunların 813 bin 950’sini yurt içi bireysel yatırımcılar, 104’ünü yurt içi kurumsal yatırımcılar, 11’ini yurt dışı kurumsal yatırımcılar ve 788’ini yüksek talepte bulunan yatırımcılar oluşturdu.

Halka arzda satışa sunulan paylara toplam 547 milyon 636 bin 611 TL nominal değerli talep geldi. Böylece toplam talep, planlanan halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,28 katına ulaştı.

Kaç lot verdi?

Bireysel yatırımcılara azami 94 lot dağıtım yapıldı. Yüksek başvurulu yatırımcılar ise talep ettikleri tutarın yüzde 7,44’ü kadar hisse sahibi oldu. Payların önümüzdeki hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor.