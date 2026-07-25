BIST 100 hisselerinin teknik analizi (25.07.2026)

Endekste Düşüş Sürüyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 76.10 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 67.71 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.27 azalışla 13,944 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 296 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 172.11 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 43.70 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 96.18 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -105.53 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 14,130 ve 14,316 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 13,817 ve 13,690 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.77 seviyesinde bulunuyor.



Anadolu Efes



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 22.48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.96 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.30-20.10

Satım aralığı: 21.50-21.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



Bim Mağazalar



Dirençte zorlandı

380.25-408.25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 380.25 seviyesinin altında kapanışlarda 357.50 seviyesine gerileyebilir. 392.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 392.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 357.50-342.50

Satım aralığı: 392.50-380.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.28

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.034 puan arttı.



Batıçim Batı Anadolu



Satış baskısında

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.58 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 5.03 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.63 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5.03-5.03

Satım aralığı: 5.63-5.90

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



Coca Cola İçecek



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 86.95 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 85.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 96.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 85.50-82.50

Satım aralığı: 96.00-94.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.047 puan arttı.



Eczacıbaşı İlaç



Güç kaybediyor

74.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 68.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 71.05 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 68.00-65.50

Satım aralığı: 74.00-80.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



Emlak Konut GMYO



Güç kaybediyor

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 18.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 18.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 20.40 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.00-14.50

Satım aralığı: 20.40-19.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.060 puan azaldı.



Ereğli Demir Çelik



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 41.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 44.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 41.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 41.50-40.00

Satım aralığı: 44.75-44.75

Endeks Ağırlığı (%): 3.39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.120 puan arttı.



Ford Otosan



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 79 seviyesinin altındaki kapanışlarda 74.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 82.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 74.50-73.50

Satım aralığı: 82.50-86.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.069 puan azaldı.



Garanti Bankası



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

127.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 121.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 126 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 130.00 seviyesinde bulunuyor.

20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 121.00-117.00

Satım aralığı: 130.00-131.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



T. Halk Bankası



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 35.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 33.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 40.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 33.00-31.50

Satım aralığı: 40.75-42.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



Koç Holding



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 205.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 197.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 194.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 197.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 202.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 194.00-193.00

Satım aralığı: 202.00-197.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Katılımevim Tas. Fin.



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 155 seviyesinin altındaki kapanışlarda 121.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 155 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 181.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 121.00-90.50

Satım aralığı: 181.00-174.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.92

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.244 puan azaldı.



Migros Ticaret



Dirençte zorlandı

619.5-656.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 623 seviyesinin altında kapanışlarda 605.00 seviyesine gerileyebilir. 640.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 640.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 605.00-600.00

Satım aralığı: 640.00-660.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.020 puan azaldı.



Mia Teknoloji



İzlenmeli

32.06 - 35.46 aralığında hareket eden hisse 33.64 seviyesinin altında kapanışlarda 32.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 33.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 34.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 32.00-27.50

Satım aralığı: 34.50-42.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.002 puan azaldı.



Petkim



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 21.22 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 22.02 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.10-19.40

Satım aralığı: 23.80-21.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.040 puan arttı.



Pegasus



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 166.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 156.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 161.6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 156.00-153.00

Satım aralığı: 169.00-172.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



Ülker Bisküvi



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 92.05 seviyesinin altındaki kapanışlarda 86.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 97.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86.00-85.00

Satım aralığı: 97.50-105.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.