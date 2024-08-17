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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket(12-16 Ağustos 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,86 kayıpla tamamladı. Şekerbank en çok prim yapan hisse oldu. En çok değer kaybı Anadolu Grubu Holding'te yaşandı.

17 Ağustos 2024 | 11:54
Son Güncellenme: 17 Ağustos 2024 | 12:00
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket(12-16 Ağustos 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördü.

  • Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,42 değer kazanarak 10.835,25 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,27 azalışla 9.778,52 puan, Sanayi Endeksi 1,36 kayıpla 13.444,88 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 0,49 değer kaybıyla 13.483,86 puan oldu.

Şekerbank en çok prim yapan hisse

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,29 ile Şekerbank oldu
  • Şekerbank’ı, yüzde 9,94 Batıçim Batı Anadolu Çimento, yüzde 7,37 ile Akbank izledi.

En çok düşen 3 hisse 

  • Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,49 ile Anadolu Grubu Holding, yüzde 9,83 ile Tukaş Gıda Sanayi ve yüzde 9,29 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

En değerli şirketler 

  • Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 460 milyar 11 milyon lirayla Koç Holding, 457 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 405 milyar 30 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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