Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.065,17 ve en yüksek 9.733,62 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,71 azalışla 9.560,56 puan, sanayi endeksi yüzde 2,55 düşüşle 11.915,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,42 kayıpla 20.086,70 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 11.508,65 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,78 ile Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerji'yi yüzde 11,91 ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,32 ile Mavi Giyim izledi.

KAYBETTİREN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,89 ile Reeder Teknoloji, yüzde 10,68 ile Çimsa Çimento ve yüzde 9,44 ile Yeo Teknoloji Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 645 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 492 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 375 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

ALTIN, DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,22 artışla 4.350,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,20 değer kazancıyla 29.400,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 39,4380 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 lira oldu.

Geçen hafta 53,0487 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 yükselişle 53,5300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,92 artışla 48,6000 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.173,70 4.350,00 4,22 46,22 Cumhuriyet 20.180,00 28.214,00 29.400,00 4,20 45,69 ABD Doları 35,3580 39,2195 39,4380 0,56 11,54 Avro 36,7510 44,6686 45,5370 1,94 23,91 İngiliz Sterlini 44,3080 53,0487 53,5300 0,91 20,81 İsviçre Frangı 39,0410 47,6822 48,6000 1,92 24,48

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,91, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,36 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonu"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,91 1599 146 Borsa Yatırım Fonları 0,69 20 4 Borçlanma Araçları Fonları 0,52 81 0 Fon Sepeti Fonları 1,36 80 0 Hisse Senedi Fonları 0,72 128 31 Karma ve Değişken Fonlar 1,06 146 7 Katılım Fonları 0,64 72 0 Kıymetli Maden Fonları 0,57 19 0 Para Piyasası Fonları 0,37 68 0 Serbest Fon 0,97 1005 108 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,67 382 13 Başlangıç Fonları 0,35 10 0 Borçlanma Araçları 0,80 45 0 Değişken 0,68 139 4 Devlet Katkısı 0,78 12 0 Endeks 0,21 2 3 Fon Sepeti Fonu 0,96 19 1 Hisse Senedi 0,67 29 4 Karma 0,94 9 0 Katılım 0,71 36 0 Kıymetli Madenler 0,54 14 1 OKS Katılım 0,46 24 0 OKS Standart 0,57 10 0 Para Piyasası 0,35 13 0 Standart 0,71 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,83 3 0

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 38,99 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 0,961784 38,99 ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON 1,187827 14,71 ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 11,556975 12,59 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,787437 10,89 MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,729978 10,66 INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 16,221792 10,50 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13,349517 10,46 AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 26,178429 10,43 INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON 35,911383 9,75 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 14,743815 9,65 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011328 3,90 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,010918 3,21 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,3099 3,16 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011005 2,72 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,071125 2,55 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,056495 2,48 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,076178 2,43 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,059287 2,42 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,555066 1,79 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,146908 1,72

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 10,61 ile Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,11'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: