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Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,84 kayıpla tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,78 ile Enerya Enerji oldu. İşten bu haftanın kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları...

14 Haziran 2025 | 12:34
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,84 değer kaybederek 9.311,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.065,17 ve en yüksek 9.733,62 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul hizmetler endeksi yüzde 3,71 azalışla 9.560,56 puan, sanayi endeksi yüzde 2,55 düşüşle 11.915,27 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,42 kayıpla 20.086,70 puan olurken, mali endeksi yüzde 0,23 değer kazancıyla 11.508,65 puan oldu.

EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,78 ile Enerya Enerji oldu.

Enerya Enerji'yi yüzde 11,91 ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 11,32 ile Mavi Giyim izledi.

KAYBETTİREN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,89 ile Reeder Teknoloji, yüzde 10,68 ile Çimsa Çimento ve yüzde 9,44 ile Yeo Teknoloji Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 645 milyar 240 milyon lirayla ASELSAN, 492 milyar 240 milyon lirayla Garanti BBVA ve 375 milyar 300 milyon lirayla Enka İnşaat oldu.

ALTIN, DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

  • 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 4,22 artışla 4.350,00 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 4,20 değer kazancıyla 29.400,00 liraya yükseldi.
  • Doların satış fiyatı yüzde 0,56 yükselişle 39,4380 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 1,94 artışla 45,5370 lira oldu.
  • Geçen hafta 53,0487 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,91 yükselişle 53,5300 liraya yükseldi.
  • İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,92 artışla 48,6000 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.173,704.350,004,2246,22
Cumhuriyet20.180,0028.214,0029.400,004,2045,69
ABD Doları35,358039,219539,43800,5611,54
Avro36,751044,668645,53701,9423,91
İngiliz Sterlini44,308053,048753,53000,9120,81
İsviçre Frangı39,041047,682248,60001,9224,48

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,91, BES fonları yüzde 0,67 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,36 ile "Fon Sepeti Fonları" olurken, gerileyen fon bulunmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,96 ile "Fon Sepeti Fonu"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,911599146
Borsa Yatırım Fonları0,69204
Borçlanma Araçları Fonları0,52810
Fon Sepeti Fonları1,36800
Hisse Senedi Fonları0,7212831
Karma ve Değişken Fonlar1,061467
Katılım Fonları0,64720
Kıymetli Maden Fonları0,57190
Para Piyasası Fonları0,37680
Serbest Fon0,971005108
Haftalık Emeklilik Fonları  
Emeklilik Fonları0,6738213
Başlangıç Fonları0,35100
Borçlanma Araçları0,80450
Değişken0,681394
Devlet Katkısı0,78120
Endeks0,2123
Fon Sepeti Fonu0,96191
Hisse Senedi0,67294
Karma0,9490
Katılım0,71360
Kıymetli Madenler0,54141
OKS Katılım0,46240
OKS Standart0,57100
Para Piyasası0,35130
Standart0,71130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8330

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 38,99 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 3,90'lık yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar 
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON0,96178438,99
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON1,18782714,71
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11,55697512,59
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,78743710,89
MT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,72997810,66
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16,22179210,50
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13,34951710,46
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26,17842910,43
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON35,9113839,75
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14,7438159,65
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar 
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0113283,90
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0109183,21
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,30993,16
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0110052,72
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0711252,55
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0564952,48
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0761782,43
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0592872,42
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5550661,79
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1469081,72

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 10,61 ile Pusula Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Turkcell Grubu Çalışanlarına Yönelik Pera 1 Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 1,11'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler 
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,359882-10,61
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON10,867818-9,06
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON11,261649-8,66
ALLBATROSS PORTFÖY BİANCO SERBEST (TL) FON1,159382-7,75
TACİRLER PORTFÖY REGULUS SERBEST FON0,868479-7,71
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26,030595-7,48
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,51964-6,88
HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,344844-6,47
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,32824-6,06
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,213238-6,05
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler 
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TURKCELL GRUBU ÇALIŞANLARINA YÖNELİK PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,12796-1,11
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,35627-0,27
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,256606-0,26
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010498-0,22
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,204164-0,21
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,005658-0,15
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,748383-0,13
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,475591-0,13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,91829-0,13
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,412201-0,08

 

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Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Ereğli, Aselsan, Koç Holding, Tüpraş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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