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Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket (13 Haziran)

Borsada dün bir şirket genel kurulda onaylanan bedelsiz sermaye artırımı kararını, bir şirket ise bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi. İşte o şirketler:

14 Haziran 2025 | 08:50
Son Güncellenme: 14 Haziran 2025 | 08:51
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket (13 Haziran)

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. (SILVR) / Yüzde 677,77777

Şirket dün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin açıklama yaptı. Açıklama notlarında "13.06.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirket sermayesinin 45.000.000,00 TL den 350.000.000,00 TL ye çıkarılması ve artırılan 305.000.000,00 TL nin bedelsiz sermaye artırımı olarak Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları Hesabından karşılanması genel kurul tarafından onaylanmıştır" denildi.

KOÇ METALURJİ A.Ş. (KOCMT) / Yüzde 449,45054

Şirket dün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK'ya başvurulması hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

1- Şirketimizin 1.500.000.000-TL (BirmilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 455.000.000-TL (DörtyüzellibeşmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmüne istinaden, tamamının Sermaye Düzeltme Farkları kaleminden karşılanmak suretiyle 2.045.000.000 TL (%449,45) artırılarak 455.000.000- TL'den 2.500.000.000 TL 'ye çıkartılmasına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı 27.05.2025 tarihinde duyurulmuştu.

2- Bu kapsamda, tamamı Sermaye Düzeltme Farkları kaleminden karşılanmak suretiyle 2.045.000.000 TL tutarındaki iç kaynaklar 13.06.2025 tarihinde Sermaye hesabına aktarılmış olup, artırılan sermayeyi temsil eden payların ihracına ilişkin ihraç belgesi ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadil tasarısına gerekli izin ve onayların alınması amacıyla bugün (13.06.2025) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

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