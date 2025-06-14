Bedelli sermaye artırımı için başvurmuştu, onay çıkmadı

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin (AFES, yüzde 900) 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin (POLHO, yüzde 397,6) 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

MEGAP'A ONAY GELMEDİ

SPK'nın bültenine göre kurul, konkordato sürecindeki Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (MEGAP) yüzde 200 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onaylamadı. Açıklama şöyle:

Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret AŞ’nin 1.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 275.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın tamamı nakden karşılanmak üzere 825.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle, ihraç ve halka arz edilecek 550.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulumuzca onaylanması talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir