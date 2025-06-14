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SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı ve 9 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı.

14 Haziran 2025 | 06:15
Son Güncellenme: 14 Haziran 2025 | 06:16
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin (AFES, yüzde 900) 5 milyar 329 milyon liralık ve Polisan Holding AŞ'nin (POLHO, yüzde 397,6) 3 milyar 16,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım talebini onayladı.

Kurul, Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin 10 milyar liralık, Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 1 milyar liralık, Alves Kablo Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2 milyar liralık, TEB Finansman AŞ'nin 1 milyar 700 milyon liralık, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ'nin 1 milyar liralık, Pınar Entegre Et ve Un Sanayii AŞ'nin 2 milyar liralık, Fiba Faktoring AŞ'nin 1 milyar 116 milyon liralık, Atılım Faktoring AŞ'nin 166 milyon liralık, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret AŞ'nin ise 4 milyar liralık borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

- 34 internet sitesine erişim engeli kararı

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Bu hafta en az 11 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 25 şirket
SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 397,66
SPK'dan 34 internet sitesi için erişim engeli kararı
SPK'dan Anadolu Efes'e onay geldi
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
Orta Doğu'da yüksek gerilim: 'Korku endeksi' ve piyasalar nasıl etkilendi?
Başkent Doğalgaz (BASGAZ) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı?
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Yabancı yatırımcının Mayıs'ta en çok aldığı 10 hisse
GERİ
İLERİ
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