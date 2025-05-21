Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan bu sabah seans öncesi hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyleydi:
- AKSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,48 TL Teorik Fiyat: 9,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL Teorik Fiyat: 25,351 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- BEYAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1103448 TL Teorik Fiyat: 22,23 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- EGGUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,8 TL Teorik Fiyat: 72,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)