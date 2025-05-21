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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 hissede nakit kar payı hak kullanım tarihi bugün. Hisse fiyatlarında kar payı dağıtımı nedeniyle düzeltme var.

21 Mayıs 2025 | 10:32
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (21 Mayıs)

Borsa İstanbul'dan bu sabah seans öncesi hak kullanımına ilişkin yapılan açıklama şöyleydi:

  • AKSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,48 TL Teorik Fiyat: 9,75 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • AYEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2492835 TL Teorik Fiyat: 25,351 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • BEYAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1103448 TL Teorik Fiyat: 22,23 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • EGGUB.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,8 TL Teorik Fiyat: 72,4 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

 

 

 

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Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
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