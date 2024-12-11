Borsada bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme olacak (11 Aralık)

- SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) ve Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (TEZOL) bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 11 Aralık 2024.
- QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı (Yüzde 100) almıştı. Rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 11 Aralık 2024. Şirketten yapılan açıklamada "Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 11.12.2024 ile 25.12.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır" denilmişti.
- Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) pay başına brüt 0,0500000 TL, net 0,0450000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Aralık, ödeme tarihi ise 13 Aralık.
- Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) pay başına brüt 0,1127683 TL, net 0,1014914 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 11 Aralık, ödeme tarihi ise 13 Aralık.