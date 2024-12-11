Bugün 1 şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (11 Aralık)

QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı (Yüzde 100) almıştı. Şirket bedelli sermaye artırımına ilişkin şu bilgilendirmeyi yapmıştı:

Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin, 5.000.000.000TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden olmak üzere 1.000.000.000 TL artışla %100 oranında artırılarak 2.000.000.000 TL'ye artırılması Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 05.12.2024 tarihinde onaylanmış, Kurul'un 06.12.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-64082 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname 09.12.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 11.12.2024 ile 25.12.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %100 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP'ta duyurulur. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nın açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nın kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir lot payın (100 adet pay) nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri QNB Bank A.Ş. nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN: TR160011100000000143350215) nolu hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin Kurul'ca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (https://www.qnbleasing.com.tr/) ve halka arzda satışa aracılık edecek olan QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (https://www.qnbinvest.com.tr/) yer almaktadır.

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra kalan pay olması halinde, söz konusu payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde Borsa İstanbul birincil piyasada oluşacak satış fiyatlarının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam olarak ve nakden ödenerek satın alınacağı Şirketimiz ana pay sahibi QNB Bank A.Ş. tarafından taahhüt edilmiştir.

