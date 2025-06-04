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Ceren Oral
Ceren Oral




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Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor

Artan belirsizlikler ve makroekonomik dalgalanmalar sermaye piyasalarını doğrudan etkiliyor. Bu süreçte tek bir yatırım enstrümanı odaklı ilerlemek yerine defansif ve çoklu varlık dağılımıyla riskleri dengeli yönetmenin önemi üzerinde duruluyor. Ağırlık ise TL varlıklara veriliyor.

04 Haziran 2025 | 22:40
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor

Hem küresel hem de yerel piyasalar oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Yurt içi tarafta özellikle 19 Mart’tan bu yana yaşanan dalgalı seyir ise yatırımcılar açısından belirsizlik yaratıyor. Bu ortamda yatırım enstrümanlarında yaşanabilecek olası hareketler karşısında nasıl pozisyonlanmak gerektiği konusu yatırımcıların odak noktasında olmaya devam ediyor.

HANGİ FONLAR KAZANDIRDI?

Böylesi kritik süreçlerde portföyleri çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yatırım stratejisi benimsemek oldukça önem kazanmış durumda. İşte bu strateji kapsamında özellikle menkul kıymet yatırım fonları, yatırımcılar açısından önemli alternatifler sunarak öne çıkmaya devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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Kron Teknoloji (KRONT) bedelli tarihleri belli oldu
Spor hisselerinin Mayıs performansı: Tek hisse kazandırdı
Bugün 5 hissenin fiyatında düzeltme var
3 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Borsada bayram tatili çalışma takvimi nasıl olacak?
Torunlar GYO (TRGYO) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Kuzey Boru (KBORU) bedelsiz tarihini duyurdu
Yüzde 1050 bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Tarih belli oldu
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Türkiye Sigorta bedelsiz tarihi belli oldu (TURSG)
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İLERİ
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