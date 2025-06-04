Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor

Hem küresel hem de yerel piyasalar oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Yurt içi tarafta özellikle 19 Mart’tan bu yana yaşanan dalgalı seyir ise yatırımcılar açısından belirsizlik yaratıyor. Bu ortamda yatırım enstrümanlarında yaşanabilecek olası hareketler karşısında nasıl pozisyonlanmak gerektiği konusu yatırımcıların odak noktasında olmaya devam ediyor.

HANGİ FONLAR KAZANDIRDI?

Böylesi kritik süreçlerde portföyleri çeşitlendirmek ve sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yatırım stratejisi benimsemek oldukça önem kazanmış durumda. İşte bu strateji kapsamında özellikle menkul kıymet yatırım fonları, yatırımcılar açısından önemli alternatifler sunarak öne çıkmaya devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.