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Borsada bugün temettü açıklayan 7 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (3 Mart 2025) 7 şirket, yönetim kurullarının temettü dağıtma yönündeki tekliflerini KAP'a bildirdi.

03 Mart 2025 | 21:50
Borsada bugün temettü açıklayan 7 şirket

Borsa İstanbul'da bugün (21:30 itibarıyla) 7 şirket, genel kurul onayına sunulacak temettü kararlarının KAP'a bildirdi. İşte o şirketler ve teklif edilen kar payı rakamları:

1 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE)

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (SISE) Pay başına brüt 0,6529089 TL, net 0,5549725 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs, ödeme tarihi ise 3 Haziran 2025.

2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL) Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Temettü tarihi genel kurulda belirlenecek.

3 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL)

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (SAHOL) Pay başına brüt 3 TL, net 2,55 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025, ödeme tarihi ise 4 Nisan 2025.

4 AYGAZ A.Ş. (AYGAZ)

AYGAZ A.Ş. (AYGAZ) Pay başına 12,550 TL, net 10,6675 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan 2025, ödeme tarihi ise 4 Nisan 2025.

5 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR) Pay başına brüt 0,25 TL, net 0,2125 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Temettü tarihi genel kurulda belirlenecek.

6 NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ)

NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (NTGAZ) Pay başına brüt 0,5797101 TL, net 0,4927535 temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Nisan, ödeme tarihi ise 30 Nisan 2025.

7 AKBANK A.Ş. (AKBNK)

AKBANK A.Ş. (AKBNK) Pay başına brüt 1,2220000 TL, net 1,0387000 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mart, ödeme tarihi ise 28 Mart 2025.
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Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
Tofas Otomobil (TOASO) temettü teklifini duyurdu
Migros, TAV, Turkcell, Ford, BİM... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsada dün temettü açıklayan 10 şirket
Ford Otomotiv (FROTO) temettü kararını duyurdu
Yatırım araçları bu hafta ne yaptı? Kazandıranlar, kaybettirenler
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Selçuk Ecza Deposu'ndan (SELEC) temettü kararı
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GERİ
İLERİ
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