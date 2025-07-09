Borsada bugün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (9 Temmuz)

HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. (HOROZ)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, ülkemizde beyaz eşya, mobilya, elektronik ürünler ve ev aletleri alanında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerle Entegre lojistik hizmetler kapsamında depoculuk ve dağıtım servislerini içerir şekilde 1 ile 3 yıl arasında değişen sürelerle iş anlaşmasına varmıştır. Ortaya çıkan bu yeni iş kazanımları çerçevesinde yıllık yaklaşık 370 milyon TL ciro üretilmesi öngörülmektedir. Yeni iş kazanımlarının önümüzdeki dönemde ciro ve karlılık kalemlerine katkı sağlaması beklenmektedir.

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (EUPWR)

Açıklama şöyle:

Europower Enerji ve BYD'den Stratejik İş birliği: Enerji Depolama Sektöründe Güç Birliği Europower Enerji olarak, şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri alanında dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından BYD ile Master Supply Agreement (MSA) anlaşması imzaladığımızı kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu stratejik iş birliği kapsamında hem Türkiye'de hem Avrupa'da gerçekleştirilecek enerji depolama projelerinde, en yeni teknolojilerle üretimini sürdürdüğümüz AC anahtarlama ekipmanları, trafo ürünleri ve yerli olarak geliştirdiğimiz enerji yönetim sistemi (EMS) çözümleri entegre edilerek yüksek verimlilikte sistemler kurulacaktır.

BYD iş birliği ile, Türkiye pazarı için 1C çözümler, Avrupa pazarı için ise 0.5C – 5 MWh ve 2026 itibarıyla 0.5C – 8 MWh kapasiteli ürünlerle projeler hayata geçirilecektir. BYD'nin global ölçekteki üretim gücü, ileri teknolojisi ve marka değeri ile Europower Enerji'nin yerli mühendislik kabiliyetleri ve entegre sistem çözümleri bir araya gelerek, enerji depolama sektöründe liderliği hedefleyen çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz.

Kesintisiz enerjinin gerektiği her noktada, Europower Enerji olarak enerjinizi güvenle depoluyor olacağız.