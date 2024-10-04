Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)

OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (OBAMS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 25.09.2024 tarihininde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen şekliyle uygulamaya konulan pay geri alım programı dahilinde 04.10.2024 tarihinde (bugün) 33,58-35,86 TL fiyat aralığından 4.604.028 adet pay geri alınmıştır ve pay geri alım programı dahilinde şirketimizin sahip olduğu OBAMS payları 8.704.028 adede ulaşmıştır. Geri alınan payların şirket sermayesine oranı % 1,8155 dir.

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 04.10.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak ortalama 17,07 TL fiyattan 43.500 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 04.10.2024 tarihi itibariyle %1,75'e ulaşmıştır.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK)

Açıklama şöyle: 04.10.2024 tarihinde 6,44 – 6,70 TL fiyat aralığından (ortalama 6,541 TL ) 81.452 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 10.438.918 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 19.585.949 adettir. (Şirket sermayesine oranı %1,96)

ALARKO HOLDİNG A.Ş. (ALARK)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 04.10.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 84,50 TL - 83,15 TL (ağırlıklı ortalama 83,85 TL) fiyat aralığından toplam 178.800 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu ALARK paylarının toplam nominal tutarı 7.631.043 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 1,754'dür.

VERUSA HOLDİNG A.Ş. (VERUS)

Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 11.05.2022 tarihli payların geri alımına ilişkin karar ile başlatılan 14.02.2023 ve 09.05.2023 ve 27.12.2023 tarihli kararlar ile revize edilen geri alım programı kapsamında; 04.10.2024 tarihinde yapılan geri alım işlemlerine ilişkin bilgiler tabloya eklenmiştir. 04.10.2024 tarihinde 296,50 TL - 297,00 TL fiyat aralığından 5.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERUS payları 3.267.287 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %4,6676)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 04.10.2024 tarihinde 2,1100 - 2,1500 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1300 TL) 375.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 23.617.947 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,09)