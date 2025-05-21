Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ORCAY)

Açıklamaya göre şirket yönetim kurulu, 1.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması ve yaş çay alım finansmanı amacıyla şirketin 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000.-TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %400 oranında 320.000.000.-TL (Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) artırılarak 400.000.000.-TL'ye (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) çıkartılmasına karar Verdi.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. (DITAS)

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz'un 25.04.2025 tarihli toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden; 500.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 85.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 170.000.000 Türk Lirası (% 200 oranında) arttırılarak 255.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, karar verilmişti. 20.05.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" denildi.