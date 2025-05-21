ARA
DOLAR
38,83
0,04%
DOLAR
EURO
44,04
0,51%
EURO
GRAM ALTIN
4124,27
0,45%
GRAM ALTIN
BIST 100
9514,01
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket

Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket

Borsa İstanbul'da dün (21 Mayıs) 1 şirket, yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını, 1 şirket şirket ise bedelli sermaye artırımı için SPK başvurusunu KAP'a bildirdi. İşte o şirketler

21 Mayıs 2025 | 04:07
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket

ORÇAY ORTAKÖY ÇAY SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ORCAY)
Açıklamaya göre şirket yönetim kurulu, 1.Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, özkaynak yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların finansmanı, kredilerin azaltılması ve yaş çay alım finansmanı amacıyla şirketin 400.000.000.-TL (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 80.000.000.-TL (Seksen Milyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %400 oranında 320.000.000.-TL (Üç Yüz Yirmi Milyon Türk Lirası) artırılarak 400.000.000.-TL'ye (Dört Yüz Milyon Türk Lirası) çıkartılmasına karar Verdi.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. (DITAS)

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Yönetim Kurulumuz'un 25.04.2025 tarihli toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye' başlığı taşıyan 6 ncı maddesinin Yönetim Kuruluna verdiği yetkiye istinaden; 500.000.000,- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 85.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 170.000.000 Türk Lirası (% 200 oranında) arttırılarak 255.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, karar verilmişti. 20.05.2025 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" denildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4124,27 0,45%
  • ALTIN ONS 3303,21 0,4%
  • BIST 100 9514,01 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,798 -0,49%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38907 -0,19292%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 80,625 0,2459%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8347 0,0412%
  • EURO/DOLAR 1,1329 0,4006%
  • EURO/TURK LIRASI 44,0399 0,5098%
  • STERLIN/DOLAR 1,3431 0,28373%
Borsa Haberleri
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 hisse var
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada dün sermaye artırımı açıklaması yapan 2 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 hisse var
20 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada Haziran sonu senaryoları: 6 uzman analiz etti
Çelebi Hava Servisi'nden yeni Hindistan açıklaması
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada manipülasyon operasyonu: 7 gözaltı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
ABD'li şirket pil hücrelerini Türkiye'de üretecek
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsa, altın, dolar... Bu haftanın kazandıranı, kaybettireni belli oldu
Borsa 19 Mayıs'ta açık mı, tatil mi?
Borsa şirketinin ünvanı değişti: Yeni isim...
Borsada cuma günü temettü açıklayan 2 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL