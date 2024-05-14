Borsada dün temettü kararı açıklayan 15 şirket (13 Mayıs)

Borsa İstanbul'da dün temettü açıklaması yapan şirketler şöyle:

1 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (MPARK) - DAĞITMAMA TEKLİFİ Kar payı dağıtılmaması Genel Kurul onayına sunulacak. KAP bildirimi şöyle: Şirketimiz'in 01 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş TFRS konsolide mali tablolarına göre 4.747.932.000,00 TL Net Dönem Kârı oluşmaktadır. 2. Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunları hükümleri uyarınca yapılan hesaplamalar sonucunda geri alınan paylar için ayrılan karşılığın geçmiş yıl karından düşülmesi sebebiyle, geçmiş yıl zararları dönem karından yüksek çıkmaktadır. Dolayısıyla dağıtılabilir net dönem karı oluşmamaktadır. 3. Şirket'in finansal esneklik kabiliyetinin korunması amacıyla, 2023 yılı hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem Kârı'nın dağıtılmayarak "Geçmiş Yıllar Kârları" hesabına aktarılmasına, 4. Bu şekliyle kâr payı dağıtılmaması yönündeki teklifin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir

2 TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (TDGYO) - DAĞITMAMA TEKLİFİ Kar payı dağıtılmaması Genel Kurul onayına sunulacak. KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetim firması HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 81.770.317 TL net dönem zararı edilmiş Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise, 22.941.643 TL cari yıl karı elde edilmiştir. 01.01.2023-31.12.2023 dönemindeki 81.770.317 TL Net Dönem zararından ötürü Kar Payı dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3 AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVPGY) - DAĞITACAK Net 0,7000000 TL'lik 2. taksit temettü ödemesi için nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 31 Mayıs 2024.

4 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKGYO) - PAY BİÇİMİNDE KAR PAYI KAP bildiriminde "Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket ana sözleşmesi ve kar dağıtım politikası gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %38,2189'u oranına tekabül eden, safi karın 500.000.000,-TL'lik kısmının bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi. (Pay biçiminde dağıtılacak kar payı oranı yüzde 16,94915)

5 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN) - DAĞITACAK Pay başına brüt 0,7736867 TL, net 0,6963180 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 22 Temmuz 2024.

6 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASELS) - DAĞITMA TEKLİFİ Pay başına brüt 0,1118421 TL, net 0,1006578 TL kar payı ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Kasım 2024, ödeme tarihi ise 27 Kasım 2024

7 METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MTRYO) - DAĞITMAMA TEKLİFİ Temettü dağıtılmayacağına yönelik karar teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacak. KAP bildirimi şöyle: Enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşan 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait net dönem zararı 60.211.453-TL olması sebebiyle temettü dağıtılmayacağına yönelik karar teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8 ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ATLAS) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu TMS/TFRS tablolarına göre 58.344.230 TL zarar hesaplanmış olup (yasal kayıtlara göre 65,923,176.43TL kâr hesaplanmıştır), Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarında zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır

9 İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş. (IMASM) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 10.839.249 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 233.037.701 TL net dönem karı mevcuttur. 2023 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

10 ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. (ADESE) - DAĞITMAMA TEKLİFİ Kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Olağan Genel Kurul onayına sunulacak. KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 1.747.156.794 TL net dönem karı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 205.762.327,09 TL net dönem karı mevcuttur. 2023 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına,

11 BAREM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BARMA) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 115.163.298 TL net dönem kârı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 295.727.214,60 TL vergi sonrası net dönem kârı mevcuttur. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak; Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları, sermaye ve yatırım gereksinimleri, yerel ve küresel ekonomik şartlar da dikkate alınarak, yatırım döneminde olan Şirketimizin nakit akışlarını optimize etmek amacıyla ve finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı kârından dağıtım yapılmayarak, kârın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, SPK uygulamaları gereği kâr payı dağıtılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

12 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN) - DAĞITMAYACAK Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı konsolide mali sonuçlarına göre kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

13 CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. (CONSE) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

14 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KNFRT) - DAĞITMAMA TEKLİFİ KAP bildirimi şöyle: 2023 yılı kârından ödenecek vergilerin düşülmesinden ve 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan kârın; şirketin mevcut ticari ve finansal borçlarının ödenmesi, ihtiyatlılık prensibi ile finansal yapısının güçlendirilmesi ve ileriye yönelik yatırım planları dolayısıyla nakit ihtiyaçları gözetilerek, Geçmiş Yıl Kârlarına aktarılmasına ve 2023 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına ve konunun Genel Kurul onayına sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar vermiştir.