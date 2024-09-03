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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (2 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün (2 Eylül) 3 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bilgilendirmede bulundu.

03 Eylül 2024 | 02:34
Son Güncellenme: 03 Eylül 2024 | 02:35
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (2 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle: 

1 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN)

BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN) Açıklama şöyle: Bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG)

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG) Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 9.285.482,25 ABD Doları tutarında Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

3 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE) Açıklama şöyle: Şirketimiz ile yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında, arazi tipi güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV Hariç 2.000.000,00 USD (İkiMilyonAmerikanDoları) (Sözleşme imza tarihi itibarıyla bu tutar, TCMB Döviz Alış USD/TL kuru ile KDV hariç toplam 67.846.600,00 TL'dir) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu projenin, 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
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Adel Kalemcilik (ADEL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket (2 Eylül)
Borusan (BRSAN) 363 milyon dolarlık sözleşme duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a Osimhen açıklaması
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Göknur Gıda (GOKNR) temettü kararını açıkladı
Suwen Tekstil güncel mağaza sayısını duyurdu
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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