Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (2 Eylül)

Borsa İstanbul'da dün KAP'a 'yeni iş ilişkisi' konulu açıklama yapan 3 şirket şöyle:

1 BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BRSAN) Açıklama şöyle: Bağlı ortaklığımız Borusan Berg Pipe ile WhiteWater Midstream, LLC. iştiraki Blackcomb Supply Co, LLC arasında Kuzey Amerika'daki Blackcomb Mainline Projesi için yaklaşık 363 milyon USD tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2 SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SMRTG) Açıklama şöyle: Şirketimizin bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 9.285.482,25 ABD Doları tutarında Güneş Paneli Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.