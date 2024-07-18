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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (17 Temmuz)

Borsa İstanbul'da payları işlem gören 4 şirket dün (17 Temmuz) yeni iş ilişkisi konulu açıklamalar yaptı. İşte o şirketler:

18 Temmuz 2024 | 08:52
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2024 | 09:24
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (17 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket şöyle:


 

1 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT)

HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT) Açıklama şöyle: Haiti menşeili Sunrise Airways, Hitit'in sistemlerini 17 Temmuz 2024 itibariyle kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 (beş) yıl boyunca Şirketimizin yolcu hizmet sistemleri, tarife planlama, muhasebesi ve kargo çözümlerini kullanacaktır.

2 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ)

VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ) Açıklama şöyle: Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Bir Özel Banka ile 3 adet "Kurumsal Linux Sunucu Temini" konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 3.762.500,00 Amerikan Dolarıdır.

3 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL)

PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) Açıklama şöyle: Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik, Papilon üretimi güvenlik teknoloji sistemleri ihracatına ilişkin toplam bedeli bugünkü kur ile yaklaşık 8,8 milyon TL tutarlı yurt dışı satın alma siparişi 17.07.2024 tarihinde (bugün) tarafımıza iletilmiştir. İlgili işin bir yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.

4 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT)

PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT) Açıklama şöyle: T.O.M. Katılım Bankası A.Ş. ile Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Maya Medya Hizmetleri ve İletişim Danışmanlığı A.Ş.arasında 17 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere Medya Planlama ve Satınalma hizmeti verilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
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Aygaz bilanço tarihi belli oldu
Emlak Konut (EKGYO) 2. çeyrek satış rakamlarını duyurdu
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