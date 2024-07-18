Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (17 Temmuz)

Borsa İstanbul'da dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket şöyle:



1 HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. (HTTBT) Açıklama şöyle: Haiti menşeili Sunrise Airways, Hitit'in sistemlerini 17 Temmuz 2024 itibariyle kullanmaya başlamıştır. Havayolu firması 5 (beş) yıl boyunca Şirketimizin yolcu hizmet sistemleri, tarife planlama, muhasebesi ve kargo çözümlerini kullanacaktır.

2 VBT YAZILIM A.Ş. (VBTYZ) Açıklama şöyle: Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş., Türkiye'de yerleşik Bir Özel Banka ile 3 adet "Kurumsal Linux Sunucu Temini" konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 3.762.500,00 Amerikan Dolarıdır.

3 PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. (PAPIL) Açıklama şöyle: Son kullanıcısı EMEA bölgesindeki bir ülkeye yönelik, Papilon üretimi güvenlik teknoloji sistemleri ihracatına ilişkin toplam bedeli bugünkü kur ile yaklaşık 8,8 milyon TL tutarlı yurt dışı satın alma siparişi 17.07.2024 tarihinde (bugün) tarafımıza iletilmiştir. İlgili işin bir yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.