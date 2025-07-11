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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (10 Temmuz)

Borsa İstanbul'da bugün 2 şirket KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bildirimlerde bulundu. İşte o şirketler:

11 Temmuz 2025 | 06:19
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (10 Temmuz)

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

Açıklama şöyle: Şirketimiz, TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi Faz - 1 Sunucu Tedariki ihalesinde en iyi teklifi vererek birinci olmuştur ve Havelsan A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 1.580.000,00 USD'dir. (BİR-MİLYON-BEŞ-YÜZ-SEKSEN-BİN-AMERİKAN DOLARI) (Türk Lirası Karşılığı 63.253.878,00 Türk Lirası) (ALTMIŞ-ÜÇ-MİLYON-İKİ-YÜZ-ELLİ-ÜÇ-BİN-SEKİZ-YÜZ-YETMİŞ-SEKİZ-TÜRK-LİRASI) Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. (DOAS)

Açıklama şöyle: Linssen Yachts B.V. ile Şirketimiz arasında; "Linssen" marka "motoryatlar"ın Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirketimiz tarafından yerine getirilmesinin esaslarını belirleyecek bir anlaşma akdedilmesi amacıyla niyet mektubu (Letter of Intent) imzalanmıştır.
 

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