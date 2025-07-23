Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (22 Temmuz)

Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklaması yapan 4 şirket şöyle:
1 BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BOBET)
Açıklama şöyle: Avef İnşaat A.Ş. İle Bayrampaşa Devlet Hastanesi Projesi İşi için hazır beton temin sözleşmesi imzalanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) tutarında hazır beton üretimi ve tedariği işi olacaktır. (proje kapsamında tutar değişkenlik gösterebilir.)
2 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. (ERCB)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, İtalya Kamu Gaz İdaresi tarafından açılan ve Avrupa enerji dönüşüm hedefleri kapsamında stratejik öneme sahip olan 23,5 km'lik hidrojen borusu imalat ve tedarik ihalesini kazanmıştır.Proje İtalya'da Milano' yu da kapsayan Lombardiya bölgesindedir.
Şirketimiz, daha önce hidrojen karıştırılarak kullanılan doğalgaz boruları üretmiş olup, şimdi de söz konusu proje kapsamında Türkiye' de ilk defa, Avrupa'da 4.olarak ve bilindiği kadarıyla da Dünya'da ilk 5 şirketten birisi olarak %100 hidrojen taşıma kapasiteli boruların üretimini gerçekleştirecektir. Avrupa Birliği'nin enerji dönüşüm politikalarıyla uyumlu olarak planlanan bu proje, hidrojen altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli bir adımdır.
Üretilecek borular, hidrojen gazının iletimine uygun özelliklerde ve ilgili Avrupa normlarına uygun şekilde imal edilecektir. İhale kapsamındaki üretim faaliyetlerine 2025 yılı içerisinde başlanması ve teslimatların kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu gelişme, Şirketimizin hidrojen altyapısı ve yeşil enerji alanındaki teknik yetkinliğini uluslararası düzeyde tescil etmekte olup, stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adımı temsil etmektedir.
3 MEKA GLOBAL MAKİNE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEKAG)
Açıklama şöyle:
Şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş., yurt dışı yerleşik bir şirketten bugün (22.07.2025) 2 adet beton santrali siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplamı 810.000 (SekizYüzOnBin) EUR'dur.
4 YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (YONGA)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz, küresel pazarlardaki büyüme stratejisi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, sektöründe öncü ve yaygın mağaza ağına sahip olan Williams-Sonoma Inc. ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamıştır.
Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından üretilen mobilya ürünlerinin, Williams-Sonoma Inc. firmasının ABD genelindeki mağazalarında ve çevrimiçi satış platformlarında satışa sunulması konusunda taraflar arasında uzun vadeli bir ticari işbirliği kurulmuştur. Anlaşma çerçevesinde ilk etapta Firmanın GreenRow markası için 2025 yılı içerisinde fiyatlandırma , numune ve test süreci tamamlanan ürünlerle ilgili ilk siparişler alınmıştır. 2025 yıl sonuna kadar 200.000 USD tutarında ihracat gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Firmanın GreenRow ve Rejuvenation markaları için yeni projeler üzerinde çalışmalar devam etmekte olup 2026 için 1.000.000 USD ciro yapılması hedeflenmektedir. Yapılan işbirliği, Şirketimizin ihracat gelirlerine ve küresel marka bilinirliğine olumlu katkı sağlayacaktır.