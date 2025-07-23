Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket (22 Temmuz)

Açıklama şöyle:

Şirketimiz, İtalya Kamu Gaz İdaresi tarafından açılan ve Avrupa enerji dönüşüm hedefleri kapsamında stratejik öneme sahip olan 23,5 km'lik hidrojen borusu imalat ve tedarik ihalesini kazanmıştır.Proje İtalya'da Milano' yu da kapsayan Lombardiya bölgesindedir.



Şirketimiz, daha önce hidrojen karıştırılarak kullanılan doğalgaz boruları üretmiş olup, şimdi de söz konusu proje kapsamında Türkiye' de ilk defa, Avrupa'da 4.olarak ve bilindiği kadarıyla da Dünya'da ilk 5 şirketten birisi olarak %100 hidrojen taşıma kapasiteli boruların üretimini gerçekleştirecektir. Avrupa Birliği'nin enerji dönüşüm politikalarıyla uyumlu olarak planlanan bu proje, hidrojen altyapısının geliştirilmesine yönelik önemli bir adımdır.

Üretilecek borular, hidrojen gazının iletimine uygun özelliklerde ve ilgili Avrupa normlarına uygun şekilde imal edilecektir. İhale kapsamındaki üretim faaliyetlerine 2025 yılı içerisinde başlanması ve teslimatların kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.



Bu gelişme, Şirketimizin hidrojen altyapısı ve yeşil enerji alanındaki teknik yetkinliğini uluslararası düzeyde tescil etmekte olup, stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adımı temsil etmektedir.