Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 3 şirket (11-15 Kasım)

Borsada bugün itibarıyla gelecek hafta temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor. İşte o şirketler
1 ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ACSEL)
Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,1800000 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 12 Kasım 2024, ödeme tarihi ise 14 Kasım 2024.
2 MİGROS TİCARET A.Ş. (MGROS) Kar payı avansı
Pay başına brüt 2,8720676 TL, net 2,5848608 TL kar payı avansı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Kasım 2024, ödeme tarihi ise 15 Kasım 2024.
3 VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VERTU)
Pay başına brüt 0,2000000 TL, net 0,2000000 TL temettü dağıtacak.Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Kasım 2024, ödeme tarihi ise 19 Kasım 2024.