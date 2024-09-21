Borsada gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket

Borsa İstanbul'da (23-27 Eylül) haftasında temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 4 şirket var. Sayının artması muhtemel. Çünkü Tüpraş yönetim kurulu da temettü teklifini açıklamıştı. Genel Kurul 24 Eylül'de yapılacak. İşte bugün itibarıyla (21 Eylül) temettü dağıtması kesinleşmiş şirketler...

1 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (ARASE) Şirket, pay başına brüt 0,9136708 TL, net 0,8223037 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Eylül, ödeme tarihi ise 25 Eylül olarak açıklandı.

2 FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. (FLAP) Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. pay başına brüt 0,0656430 TL, net 0,0590787 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 26 Eylül 2024.

3 ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (ADEL) Pay başına brüt 0,5772090 TL, net 0,5194881 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi ise 30 Eylül.

4 ZİRAAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ZRGYO) Pay başına brüt 0,0418358 TL, net 0,0418358 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Eylül, ödeme tarihi ise 30 Eylül.