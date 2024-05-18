Borsada haftanın en'leri (13-17 Mayıs 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.036,41, en yüksek 10.652,28 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,45 değer kazancıyla 12.015,53 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 4,16 artışla 9.772,93 puan, Sanayi Endeksi 1,45 kazançla 15.039,81 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,56 değer kaybıyla 14.223,08 puan oldu.

1 En çok yükselen hisseler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,34 ile Ahlatcı Doğalgaz oldu. Ahlatcı Doğalgaz’ı, yüzde 14,60 ile BİM Birleşik Mağazalar, yüzde 13,01 ile Ülker Bisküvi izledi.

2 En çok değer kaybedenler Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,41 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 6,82 ile QUA Granite Hayal Yapı ve 5,82 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı.