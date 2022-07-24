Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy; seçici olmak kaydıyla borsada alım öneriyor. “Hisse piyasası, yurtiçi TL bazlı yatırımlar açısından enflasyon koruması sağlayacak” diyen Arısoy’a göre; kur ile enflasyonda istikrar sağlanamazsa borsanın reel getiri potansiyeli azalacak.

Yüksek enflasyon; piyasaların ana teması olmaya devam ediyor. Küresel merkez bankaları sıkılaşma adımlarını hızlandırırken TCMB’nin genişleyici para politikası ise sürüyor.

Ancak enflasyondaki yukarı yönlü riskleri azaltmak ve cari dengedeki iyileşmeyi desteklemek amacıyla alınan makro ihtiyati tedbirlerin TCMB’nin sıkı parasal duruşla desteklenmesi gerektiği özellikle kaydediliyor.

Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy; yurtiçinde yüksek enflasyon nedeniyle reel efektif kurun değerlenmesinin ve bunun cari denge üzerindeki yansımalarının önümüzdeki dönemde piyasaların gündeminde daha çok yer alacağı görüşünde.

BİST’te yükseliş potansiyelinin devamı için gereken talebin yabancı değil yerli yatırımcıdan gelmesini bekleyen Arısoy; borsanın reel getiri potansiyelinin kurda ve enflasyonda istikrar sağlanmadığı sürece azalacağı uyarısında da bulunuyor.

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