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Borsada satış baskısı sürüyor: BIST 100 endeksi ekside kapattı

Küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle Borsa İstanbul'da satış baskısı devam etti. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,43 düşüşle 14.331,21 puandan tamamlarken, madencilik hisseleri en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsada satış baskısı sürüyor: BIST 100 endeksi ekside kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki temkinli görünümün etkisiyle günü kayıpla kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,43 gerileyerek 14.331,21 puana inerken, toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektörler arasında en sert düşüş madencilikte yaşanırken, finansal kiralama ve faktoring endeksi günü artıda tamamlayan nadir sektörlerden biri oldu.

BIST 100'de kayıplar sürdü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kaybederek 14.331,21 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,40 puan azalırken, toplam işlem hacmi 139,4 milyar lira oldu.

En sert kayıp madencilik sektöründe

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 1,03 ile finansal kiralama ve faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,90 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda Fed etkisi sürüyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesiyle karışık bir seyir izliyor.

Gözler yeni veri akışında

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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