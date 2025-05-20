Borsada yarın temettü dağıtacak 4 hisse var (21 Mayıs)

Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909. İkinci taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025. Diğer taksitler haziran, temmuz, ağustos ve eylülde.



