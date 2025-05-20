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Borsada yarın temettü dağıtacak 4 hisse var (21 Mayıs)

Borsa İstanbul'da temettü açıklayan şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 21 Mayıs 2025.

20 Mayıs 2025 | 14:28
Son Güncellenme: 20 Mayıs 2025 | 14:31
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 hisse var (21 Mayıs)

Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yarın temettü dağıtacak 4 şirket var. Hisse fiyatlarında kar payı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

1 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. (AKSA)

Şirket pay başına brüt 0,48 TL, net 0,408 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025.

 

2 AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,2118909. İkinci taksit olarak nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025. Diğer taksitler haziran, temmuz, ağustos ve eylülde.


 

3 BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. (BEYAZ)

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. (BEYAZ)

Pay başına brüt 0,1103448 TL, net 0,0937930 TL temmettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025.

 

4 EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. (EGGUB)

Şirket pay başına brüt 1,8 TL, net 1,53 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Mayıs, ödeme tarihi 23 Mayıs 2025.
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