Borsanın yeni şirketi yurt dışındaki yeni iş ilişkisini duyurdu

Şirketten bugün (14 Mayıs) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler yer aldı: Şirketimiz ile Hong Kong'un önde gelen uluslararası sabit hat operatörü olan "HGC Global Communications Limited" ("HGC") arasında 13.05.2024 tarihinde uluslararası ses ağlarının dönüşümü ve otomasyonu konularını içeren "Hizmet Sözleşmesi" imzalanmıştır. Sözleşme süresi 3 yıl olup, süre sonunda 1 yıllık otomatik uzatma maddesi bulunmaktadır. 3 yıllık dönemin sözleşme bedeli 1.069.200 Amerikan Doları'dır. İşbu Sözleşme kapsamında, Şirketimizce, Odine Nebula+ hibrit ses yönetim platformu, Odine bulut altyapısında kurularak Hong Kong'daki HGC ana merkezinde devreye alınacaktır. Odine Nebula+ ürünü ile HGC ‘nin verdigi hizmetleri tek merkezde konsolide etmesi ve toptan ses trafiği operasyonlarının finansal kontrolünü maliyet etkin bir şekilde yönetebilmesi hedeflenmektedir.